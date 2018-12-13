Трамп не будет встречаться с Путиным, пока украинские моряки в плену

Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа не будет возможной до тех пор, пока Россия не освободит задержанные украинские корабли и их экипажи.

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Euronews.

"Я не вижу обстоятельств в ближайшем будущем, при которых такая встреча может состояться, пока корабли и экипажи не будут освобождены", - сказал Болтон.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным через плен украинских моряков.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.