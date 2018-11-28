Закон о введении военного положения ушел на подпись Порошенко

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Среда, 28 ноября 2018, 09:48

Проект закона об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" передан на подпись Петру Порошенко.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

28 ноября законопроект №9338 "возвращен с подписью главы Верховной Рады" и "направлен на подпись президенту".

 

Депутаты приняли этот законопроект 26 ноября.

Им утверждается указ президента от 26 ноября 2018 года №393 "О введении военного положения в Украине" со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

В период действия военного положения частичная мобилизация объявляется президентом в сроки и в объемах в соответствии с угрозами национальной безопасности и обороне Украины.

Согласно приложению к законопроекту, военное положение в Украине вводится с 14 часов 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток – до 14 дня 26 декабря 2018 года.

До сих пор оставались сомнения относительно дат введения военного положения в 10-ти областях, поскольку в решение Совета национальной безопасности и обороны речь шла о его начале 26 ноября, а президент Петр Порошенко заявлял о 28 ноября.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Военное положение законодательство Порошенко
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