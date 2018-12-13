На Харьковщине отменили региональный статус русского языка – депутат

Харьковский областной совет проголосовал за отмену своего решения от 2012 года, которое давало русскому языку статус региональногоХарьковский областной совет проголосовал за отмену своего решения от 2012 года, которое давало русскому языку статус регионального..

Об этом в Facebook написал депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах.

"На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где использовать русский язык. То есть фактическая регламентация его регионального статуса", - сообщил депутат и опубликова ссылку на соответствующее решение.

Он добавил, что голосование было консолидированным и свою поддержку показали 3/4 всех депутатов, а также большинство фракций "Оппоблока" и "Видродження".

30 августа 2012 года Харьковская обларда приняла решение, согласно которому, кроме прочего, на территории области акты местных органов государственной власти и местного самоуправления должны были приниматься на государственном языке или на русском, а должностных и служебных лиц обязали владеть кроме украинского еще русским языком.

Напомним, в октябре в Херсоне отменили региональный статус русского языка.

28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины своим решением отменил действие "языкового закона", признав его неконституционным.

В июле 2018 года Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.