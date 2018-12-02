Bellingcat: РФ обстреляла "Бердянск" в нейтральных водах

Российские пограничники применили оружие на поражение против украинского артиллерийского катера "Бердянск" в нейтральных водах, а не в "территориальном море" России, как утверждает ФСБ.

Об этом идет речь в расследовании Bellingcat.

Российские пограничники применили силу против украинских кораблей в нейтральных водах, а не в "территориальном море" России, как утверждает ФСБ. К такому выводу расследователи группы пришли, проанализировав записи радиоперехватов переговоров российских пограничников, видеозаписи и данные самой ФСБ.

Из этой записи можно выделить несколько ключевых моментов. Во-первых, российское судно "Дон" дважды протаранило буксир "Яны Капу". В первый раз в 07:35 в месте (44 ° 56'00 "N 36 ° 30'08" E) и второй раз в 7:44 в (44 ° 56'06 "N 36 ° 30'05" E). Второй вывод заключается в том, что российское судно "Изумруд" было повреждено при столкновении с другим российским судном.

Еще одним свидетельством является видео, в котором демонстрируется, что российский корабль "Дон" намеренно таранил украинский буксир "Яны Капу".

Из этой записи видно, что российский корабль "Дон" (отличительная черта - 30-мм пулемет, видимый в кадре, который также присутствует на более ранних фотографиях корабля), в течении часа после восхода солнца (восход солнца 25 ноября в этом районе был в 7:46) в третий раз протаранил буксир. Кроме того, в видеоролике голос (командир "Дона") кричит "восемь двадцать один" сразу после столкновения.

Это подтверждается, по-видимому, незамеченной деталью на видео. На нем буксир "Яны Капу" уже получил урон, по меньшей мере, от двух отдельных ударов. Эти повреждения можно увидеть сравнив кадыры видео и фоторафии неповрежденного судна,полученные всего за день до этого.

"Яны Капу" 24 ноября 2018 года

Повреждения украинского буксира

Примечательно, что "Яны Капу" был поражен, по крайней мере, еще раз. Видео, опубликованное телеканалом "Звезда", было снятое через час или два позже утром, когда солнце было еще выше, показывает, что буксир получил дополнительное повреждение по корме.

Последующие доказательства также подтверждают информацию из перехвата СБУ. Фото, опубликованные Kerch.FM, показывают ущерб, полученный кораблем Береговой охраны России "Изумруд". Место повреждения (высоко в зоне правого борта) соответствует удару с российским судном большего размера, чем маленькие украинские лодки.

В течении дня корабли береговой охраны России продолжали блокировать маневры трех украинских кораблей. Для физического блокирования узкого прохода под Керченским мостом было использовано большое грузовое судно, а отдельная группа из трех украинских военно-морских судов в Азовском море вынуждена была вернуться на базу в Бердянске.

О том, что произошло за этот период информации мало, однако, запись перехвата СБУ предполагает, что один из кораблей береговой охраны России взял на борт 10 солдат спецназа.

Вышеупомянутое видео телеканала "Звезда" также содержит еще одну полезную информацию. В первые несколько секунд видезаписи, в нескольких сотнях метров от одного из украинских бронекатеров, можно увидеть грузовой корабль, обозначенный как "Авиона".

Используя веб-сайт MarineTraffic по отслеживанию судов, можно определить, что "Авиона" была на якоре в Керченском проливе в том же месте на протяжении всего ноября. Таким образом корабль становится ориентиром для определения местонахождения украинских кораблей позже днем - намного дальше на север, чем предыдущие позиции.

Позиция "Авионы" 25 ноября

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), участниками которой являются Украина и Российская Федерация, территориальные воды простираются не более чем на 12 морских миль (22,2 км) от побережья. Примечательно, что эта дополнительная позиция "Авионы" показывает, что украинское судно находилось не только в территориальных водах аннексированного Крыма, но и материковой России.

Но стоит также отметить, что Украина, как и большинство западных стран, не признает аннексию Россией Крыма и расширение ее территориального моря. Более того, подписанное в 2003 году соглашение с Россией обозначает Азовское море и Керченский пролив как общий водный путь.

Однако после 18:00 по местному времени украинские корабли попытались покинуть район и вернуться в Одесский порт. Но их преследовали и перехватывали, по ним открывали огонь.

Россия утверждает, что эти столкновения произошли в ее территориальных водах.

Российская ФСБ опубликовала схему последовательности событий дня, в том числе ряд географических позиций.

Российская ФСБ подчеркивает, что первоначальный перехват, а также предупредительные выстрелы и, наконец, выстрелы на поражение в "Бердянск", произошли в "территориальных водах России". Это не совпадает с данными о местоположении, которые они сами опубликовали.

Позиция "Бердянска" вне пределов территориальных вод оккупированного Крыма

В частности, самый серьезный инцидент - стрельба по "Бердянску" - имел место в точке 44 ° 51,3'N, 36 ° 23,4 E.

Как видно из приведенного выше изображения, данные ФСБ, если они верны, показывают, что "Бердянск" находился на расстоянии 22,72 км от побережья аннексированного Крыма и более чем в 500 м за пределами территориальных вод, которые Россия считает своими, когда по нему был открыт огонь.

Кроме того, международный сигнал бедствия обстрелянногокорабля, опубликованный изданием Liga.net, указывает координаты N 44 ° 51 '00' ', E 36 ° 23' 04 ''. Это место вне пределов 12 морских миль и, следовательно, в международных водах.

Что касается деталей самой конфронтации, заявления стран не противоречат друг другу, кроме их позиций относительно линии территориальных вод. Обе стороны утверждают, что российские войска обстреляли "Бердянск", захватив его и буксир "Яны Капу" вскоре после этого.

Фотографии украинских кораблей в порту в Керчи после захвата демонстрируют множество отверстий от пуль малого калибра в "Бердянске", а также по крайней мере одну большую пробоину. Эта большая пробоина подтверждает, что российские силы стреляли не для того, чтобы остановить судно, а скорее поразить экипаж. ФСБ отмечает, что российское судно береговой охраны "Изумруд" сообщало угрозы "Бердянску", что применит "оружие на поражение", если судно не выполнит его требование остановиться.

Таким образом, проясняются несколько моментов.

Во-первых, украинские корабли действительно входили в территориальные воды России и аннекстрованного Крыма в Керченском проливе, но это было юридически допустимо, по крайней мере, по соглашению 2003 года между двумя странами.

Во-вторых, можно сказать, что украинский буксир "Яны Капу" был намеренно протаранен не менее четырех раз в течение как минимум часа.

В-третьих, на основе информации, предоставленной ФСБ России, стрельба по "Бердянску", наиболее вероятно, имела место в международных водах.