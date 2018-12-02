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Украине необходимо международное присутствие для безопасности судоходства - Климкин

Воскресенье, 2 декабря 2018, 08:07

Для обеспечения безопасности судоходства Украине необходимы элементы международного присутствия и международного мониторинга в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с главой польского МИД Яцеком Чапутовичем.

"Мы ... акцентировали на важном аспекте: международное сообщество должно рассматривать агрессию РФ в Черном море как сигнал. У России есть Черноморский и Балтийский флот, и ими управляют одни и те же люди из Кремля, для которых не существует никаких красных линий", - отметил Климкин.

"В сложившейся ситуации для обеспечения безопасности судоходства нам критически необходимы усовершенствованные механизмы и элементы международного присутствия и международного мониторинга в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - заявил глава МИД и добавил: "Представьте себе, на что способна Россия в Балтийском море, если ей придется защищать Северный поток-2?".

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Ранее пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ отклонила призыв Украины направить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе.

С 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.

В связи с введением военного положения на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе ограничили выезд иностранцев, иностранным журналистам официально запрещено въезжать на территорию оккупированного Россией Крыма.

Украинская правда
Темы: Азовское мореРосcияМИДКлимкин
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