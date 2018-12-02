Украине необходимо международное присутствие для безопасности судоходства - Климкин

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Воскресенье, 2 декабря 2018, 09:07

Для обеспечения безопасности судоходства Украине необходимы элементы международного присутствия и международного мониторинга в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с главой польского МИД Яцеком Чапутовичем.

"Мы ... акцентировали на важном аспекте: международное сообщество должно рассматривать агрессию РФ в Черном море как сигнал. У России есть Черноморский и Балтийский флот, и ими управляют одни и те же люди из Кремля, для которых не существует никаких красных линий", - отметил Климкин.

"В сложившейся ситуации для обеспечения безопасности судоходства нам критически необходимы усовершенствованные механизмы и элементы международного присутствия и международного мониторинга в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - заявил глава МИД и добавил: "Представьте себе, на что способна Россия в Балтийском море, если ей придется защищать Северный поток-2?".

Украинская правда

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Темы: Азовское море Росcия МИД Климкин
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