Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупирован Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.

Об этом он сказал в интервью немецкому Funke Media Group, сообщает пресс-служба президента.

"Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу, что масштабы российской агрессии будут расти", - добавил он.

"По сути, именно в Украине сейчас решается будущее свободного мира", - сказал также Порошенко.

27 ноября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у России есть планы по захвату украинской территории от Мариуполя до Приднестровья и дальнейшего расчленения Украины.

26 ноября постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко заявил, что со стороны России исходит явная угроза вторжения в Украину и захвата ее городов Бердянск и Мариуполь.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.