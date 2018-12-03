Парубий: Рада должна назначить местные выборы, несмотря на военное положение

Верховная Рада должна решить проблему, возникшую в связи с введением военного положения в 10 областях, и назначить местные выборы.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий в Twitter.

Он напомнил, что согласно статье 19 закона о военном положении, запрещается проводить любые выборы.

"Это означает, что в 40 новых ОТГ в десяти областях проведение выборов под угрозой срыва. Моя позиция – парламент должен решить эту проблему и назначить проведение выборов", - написал Парубий.

Згідно статті 19 Закону про воєнний стан, забороняється проводити будь-які вибори, а це означає, що у 40 новостворених #ОТГ у десяти областях проведення виборів під загрозою зриву. Моя позиція- Парламент @verkhovna_rada має розв'язати цю проблему і призначити проведення виборів. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) December 3, 2018

Напомним, 30 ноября Центральная избирательная комиссия обратилась к ВР и правительству с просьбой срочно урегулировать вопрос запрета проведения местных выборов из-за введения военного положения.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

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