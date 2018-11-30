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Местные выборы и военное положение: ЦИК просит урегулировать законодательство

Пятница, 30 ноября 2018, 21:31

Центральная избирательная комиссия 30 ноября обратилась к парламенту и правительству с просьбой срочно урегулировать вопрос запрета проведения местных выборов из-за введения военного положения.

Об этом говорится в соответствующем постановлении ЦИК.

Комиссия обратилась к Верховной Раде и Кабинету Министров с просьбой безотлагательно законодательно урегулировать вопросы, возникшие в связи с запретом проведения выборов в органы местного самоуправления вследствие введения военного положения.

Также ЦИК рекомендовала теризбиркомам Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей, в которых введено военное положение, обеспечить неукоснительное соблюдение требований закона о правовом режиме военного положения о запрете проведения выборов с 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14-00 26 декабря 2018.

Кроме того, теризбиркомам в указанных областях Украины, которые по состоянию на 26 ноября 2018 года занимались подготовкой и проведением местных выборов, рекомендуется прекратить такую ​​деятельность.

Центральная избирательная комиссия 29 ноября напомнила о запрете проведения выборов в объединенных территориальных общинах 10 областей Украины из-за введения в них военного положения.

Напомним,  25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

Читайте также:  Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Украинская правда
Темы: виборыЦИКВоенное положение
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