Тимошенко подозревает "искусственность" военного положения и хочет его сокращения

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что есть подозрения относительно искусственного создания повода для введения военного положения и требует закрытого отчета силовиков.

Об этом она сказала во время согласительного совета в понедельник.

По ее словам, фракция "Батькивщины", как и большинство других фракций парламента поддержали президента в вопросе введения военного положения, потому что он рассказал о том, что на границе с Украиной стоят российские войска и полномасштабная война возможна с минуты на минуту.

Тимошенко добавила, что теперь "критическое большинство людей и СМИ в мире" подозревают искусственную природу военного положения.

"Я не хочу в это верить. Но мы должны с этим детально разобраться и дать и миру, и украинскому народу ответ, как это было на самом деле. А кроме того, если не дай бог допустить, что были искусственные политические основания для введения военного положения, нам надо всем думать над тем, как не допустить искусственной эскалации насилия", - заявила политик.

Она предложила немедленно, в закрытом режиме, заслушать президента, секретаря СНБО и главных силовиков о том, как разворачивается ситуация военного положения и после этого определиться, как действовать дальше.

"Возможно, придется обращаться к президенту относительно сокращения срока военного положения. Возможно, он не будет такой необходимостью дальше, если нет для этого оснований", - добавила Тимошенко.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий ответил лидеру "Батькивщины", что заявления об "искусственности" военного положения слышал только от одного деятеля и этот тезис не может повторяться в украинском парламенте, если он действительно является "украинским, а не продажным".

Ранее нардеп Юлия Тимошенко утверждала, что президент Петр Порошенко придумал способ не проводить выборы президента в 2019 году.

По ее словам, Порошенко хочет инициировать начало большой войны.

Как сообщалось, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.

Ранее в интервью немецкому Funke Media Group президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупирован Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.

Также президент утверждает, что у него есть полная информация по резкому увеличению количества российских войск вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму.