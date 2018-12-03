На въездах в Винницу установили блокпосты

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Понедельник, 3 декабря 2018, 17:38

На основных трассах Винницы установили мобильные блок-посты, в состав которых вошли нацгвардейцы и полиция.

Об этом сообщает 3 декабря сайт Нацгвадии.

Правоохранители выполняют служебно-боевые задачи на пяти мобильных блок-постах, в направлениях въезда в город на Хмельницкой, Киевской, Турбовской, Гниваньской и Немировской автодорогах.

Отмечается, что правоохранители проверяют подозрительные автомобили и людей. Проверки на блокпостах имеют профилактическое направление.

Меры связаны с усиленным вариантом несения службы.

Как сообщалось, Украина ввела военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы (Винницкая область) и на побережье Черного и Азовского морей.

Причиной введения военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

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Украинская правда

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Темы: Военное положение Винница
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