Порошенко объяснил зачем ввели военное положение

Военное положение в Украине введено для законодательной защиты действий украинских военных.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова", сообщает пресс-служба президента.

"Для чего в Украине вводится военное положение? Есть две модели (действий в условиях такого правового режима - ред.). Первая - ограничить конституционные права и свободы. Так делают диктаторы. Есть или нет для этого основания - с этого начинают", - сказал он.

"Есть вторая модель - защитить украинского воина. Защитить законодательно, предоставив ему право применять оружие за пределами операции Объединенных сил, где оружие применяется на основании закона о деоккупации Донбасса. Защитить его конституционно. И чрезвычайно сократить время на возможную реакцию в случае широкомасштабной наземной российской агрессии", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что при обсуждении этого вопроса в Верховной Раде, для прекращения разнообразных инсценуаций, он обратился к председателю парламента Андрею Парубию вынести на голосование еще один вопрос - о назначении даты выборов Президента Украины.

"Потому что, что это такое? С одной стороны, вопрос нашей государственной безопасности - это вопрос защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, которое делает украинское войско. Но с другой стороны - это защита свободы и демократии. В том числе, конституционных прав и свобод граждан. В том числе, права на выборы", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Поэтому я как Президент гарантирую - выборы состоятся 31 марта 2019 года. И не будет никаких причин для того, чтобы их переносить ", - подчеркнул он.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Черном море Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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