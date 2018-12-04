В деле Гандзюк объявили подозрение еще одному человеку – Луценко

В деле об убийстве активистки и советницы главы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение.

Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает "Громадське".

Правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин (имени генпрокурор не назвал).

По словам Луценко, Левин ранее уже был осужден вместе с отцом, его отец получил пожизненный срок, а сын – 15 лет. Его обвинили в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

"Общее количество доказанных убийств – 15 человек. Несмотря на это, Левин досрочно вышел по закону Савченко, но у нас есть подозрения, было ли это обосновано", – сказал генпрокурор.

По версии следствия, именно Левин был ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк.

Он выехал из Украины в день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу, сказал Луценко.

"Мы делаем все, чтобы задержать его по международным поручениям. Но его отсутствие не повлияет на дальнейшее следствие, которое близко к юридическому доказательству деятельности заказчика", – подчеркнул генпрокурор.

"На сегодня сошлись все разумные версии (по заказчику убийства – ред.): мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата, и криминального авторитета", – заявил он.

31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на советницу мэра Херсона кислоту. Екатерина Гандзюк попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в нападении на Гандзюк. Четверо из них признались в совершении преступления.