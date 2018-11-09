Активист: Мы знаем, кто, кому и сколько дал денег за нападение на Гандзюк

Нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк заказал не один человек, и вознаграждение за него было больше 5 тысяч долларов, о которых говорили исполнители.

Об этом заявил активист инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" Роман Синицын в интервью Лига.net.

"Мы знаем, кто заказал Катю Гандзюк", – сказал он, но имя назвать отказался.

На вопрос, был ли это народный депутат, Синицын напомнил, что "журналисты "слили" одного из посредников убийства Кати" (Игоря Павловского – помощника нардепа БПП и генерала полиции в отставке Николая Паламарчука – ред.).

"Мы знаем, кто, кому и сколько передавал денег за нападение на Катю. Заказчик, на самом деле, не один", – заявил активист.

Синицын уверен, что "деньги завозились в Херсонскую полицию и прокуратуру, чтобы не искали реальных заказчиков", что "была стратегия: лепить из исполнителей заказчиков".

"Только после скандала с (невиновным подозреваемым) Новиковым они взяли 5 реальных исполнителей – экс-бойцов "Правого сектора". Удивляет: часть из них – герои войны, воевавшие в Донецком аэропорту", – сказал он.

По мнению Синицына, их мотивом были деньги. Но не по 5 тысяч долларов: "Денег было намного больше, не могу озвучивать сумму".

"Эти люди работали на помощника нардепа Игоря Павловского… Охрана. Есть факты, указывающие, что они также занимались отжимом урожая у фермеров. Это же аграрный регион. Они жили у Павловского на базе. Не надо быть Эркюлем Пуаро, чтобы это установить", – заявил он.

По его данным, "главный исполнитель Сергей Торбин" получал деньги "от высшего звена преступления". Он сначала признал вину, а затем отказался от показаний.

"Мы установили нескольких звеньев из посредников, ведущих к заказчикам", – заявил Синицын и подтвердил, что одно из них – это помощник нардепа.

"До передачи дела в СБУ вся стратегия херсонской полиции, по нашей информации, заключалась в том, что они хотели сделать из ключевого исполнителя Торбина заказчика убийства. Обнародование имени помощника нардепа было для того, чтобы показать им, что не стоит так расследовать дело", – объяснил активист.

"Теперь сложность в том, что только Торбин знает следующих людей, ведущих ближе к заказчикам, а он молчит", – добавил Синицын.

Он не смог сказать, причастен ли Паламарчук.

Синицын назвал целью активистов заставить следствие назвать заказчиков нападения на Гандзюк. И не исключил обнародование новой информации, если этого не случится.

"Катя знала, кто ее заказал через определенное время. Журналисты-расследователи тоже уже много, что знают. Вскоре увидите", – сказал он.

На счет дальнейших действий Синицын сказал: "Сейчас ждем, когда возьмут под стражу Павловского".

По словам Синицына, нападение на Гандзюк заказали "серьезные люди" – и руководителям ГПУ, МВД и СБУ известны их имена.

Екатерину Гандзюк облили кислотой в Херсоне 31 июля, она перенесла более десяти операций – но 4 ноября умерла в киевской больнице.

Депутат Паламарчук заявил уже, что не имеет отношения к нападению на Гандзюк, а Павловского уволил – и тот уже не является его помощником.

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