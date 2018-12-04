Новый подозреваемый в убийстве Ганздюк сейчас в Доминикане – Найем

Нардеп Мустафа Найем заявляет, что новый подозреваемый в деле об убийстве Екатерины Гандзюк является помощником депутата Херсонского облсовета и сейчас находится в Доминикане.

Об этом он написал в Facebook.

"Новый подозреваемый в деле об убийстве Екатерины Гандзюк – это Алексей Левин. Настоящая фамилия – Москаленко, уроженец г. Херсон, 41 год. Член известной в области ОПГ Москалов, ранее осужденный за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко). Вышел на свободу в июне 2016 года по т.н. "закону Савченко"", - написал Найэм.

Он добавил, что Левин является помощником депутата областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе облсовета Владиславу Мангеру.

"Он не однократно был в офисе у организатора убийства Игоря Павловского; и по неподтвержденной информации, именно он на машине Николая Ставицкого приезжал к Павловскому, когда выяснилось, что полиция задержала исполнителей", - написал Найем.

Нардеп уверен, что Левин не мог сам принять решение об убийстве сотрудника городской администрации.

"По некоторой информации, сейчас Алексей Москаленко-Левин наслаждается погодами в Доминиканской республике, а его отец спокойно пребывает в городе и активно вовлечен в вырубку леса", - подытожил Найем.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение – человеку по фамилии Левин.

31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Четверо из них признались в совершении преступления, а Торбин не признается.

Верховная Рада создала комиссию для расследования нападений на Гандзюк и других активистов.

По данным активистов, нападение на Гандзюк заказал не один человек.

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