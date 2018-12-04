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Садовый предлагает обменять Медведчука на украинских моряков

Вторник, 4 декабря 2018, 13:31
Садовый предлагает обменять Медведчука на украинских моряков

Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый предлагает обменять кума президента РФ Путина Виктора Медведчука на украинских политзаключенных.

Об этом он сказал в своем видеоблоге, размещенном на Youтube 4 декабря.

"Среди большого количества российской агентуры, которая достаточно свободно чувствует себя сейчас в Украине, "звездой" является Виктор Медведчук, кум Путина. Предлагаю задержать его за государственную измену и обменять на украинских моряков, а то и на всех политических заключенных", - заявил Садовый.

По его словам, военное положение в стране дает возможность навести порядок и укрепить оборону нашего государства.

"Если Медведчук и российская агентура будут дальше себя свободно чувствовать в Украине, если пророссийские медиа и дальше будут поносить все украинское, если Украина и дальше не окажет влияния на объекты критической инфраструктуры, а коррупция будет как шоу, то есть если мы не увидим реальных изменений и военное положение будет использовано как дымовая завеса, чтобы влиять на следующие президентские выборы – это очень нехорошо", - сказал Садовый.

"Я бы никому не советовал обманывать граждан своей страны", – резюмировал политик.

Как сообщалось, 3 октября мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины.

Кум Владимира Путина, лидер пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук уполномочен на переговоры с РФ об освобождении пленных и политзаключенных. Поэтому ему разрешено летать в Россию, несмотря на закрытое авиасообщение.

По данным "Схем", с начала года Медведчук летал в Россию 21 раз.

Сейчас процесс обмена заложниками и задержанными между Россией и Украиной заблокирован.

В последний раз большое освобождение из плена боевиков Донбасса в рамках обмена произошло почти год назад 27 декабря 2017 года на свободные территории Украины вернулись 73 человека. 24 января 2018 из плена боевиков освободили еще военнослужащего Романа Савкова.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко предполагала, что Россия будет удерживать заложников до выборов в Украине в марте 2018 года, чтобы использовать их освобождение в своих интересах.

Украинская правда

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