Медведчук возит в Россию посторонних лиц – "Схемы"

Виктор Медведчук берет в полеты в Россию непричастных к переговорам об освобождении политзаключенных лиц, злоупотребляя исключительным правом прямого авиасообщения с РФ.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" для "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший".

Кум Владимира Путина, лидер пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук уполномочен на переговоры с РФ об освобождении пленных и политзаключенных. Поэтому ему разрешено летать в Россию, несмотря на закрытое авиасообщение.

По данным "Схем", с начала года Медведчук летал в Россию 21 раз.

Анализ списков пассажиров его частного самолета показал, что чаще всех совместно с Медведчуком прямо в Россию летает его давний политический соратник, народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак, который не имеет отношения к процессу переговоров об освобождении пленников Кремля.

В 2018 году Козак 8 раз летал вместе с Медведчуком в Российскую Федерацию, из которых 7 раз в Москву и один – в Анапу.

Также, по данным источников журналистов, в течение 2018 года Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко и Натальей Лавренюк летели одним самолетом из Киева в Анапу.

Наталья Лавренюк фигурировала в расследовании журналистов "Нефть для кумы Путина" о бизнесе жены Медведчука в России.

Максим Савчук установил, что Лавренюк есть среди акционеров компании "НЗНП ТРЕЙД", которая через ряд кипрских фирм принадлежит Оксане Марченко. Эта фирма недавно получила право на добычу нефти на одном из трех крупнейших месторождений на территории России.

В 2016 году Медведчука уже разоблачали в злоупотреблениях правом прямых перелетов в Россию. Тогда журналисты зафиксировали совестный перелет Медведчука, Козака и израильского бизнесмена Нисана Моисеева. Все трое возвращались из Москвы одним самолетом, без пересадок.

Компании Моисеева получили практически монопольное право и возможность завозить в Украину сначала российский сжиженный газ, а затем и российское дизельное топливо. Тогда Моисеев говорил, что российские активы – его, а Медведчук опроверг связь с этими компаниями.

Запрос журналистов с просьбой прокомментировать новые факты злоупотребления правом прямых перелетов в Россию в целях освобождения заложников Медведчук оставил без ответа.