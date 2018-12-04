В Тбилиси арестовали украинцев, задержанных с незаконным оружием

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Вторник, 4 декабря 2018, 15:13

Суд в Тбилиси арестовал украинских граждан, принимавших участие в акциях протеста местной оппозиции.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп Семен Семенченко.

"Суд оставил под арестом украинских граждан, которые приехали сюда к друзьям, по личным вопросам. В том числе Лука Чхетия, который является грузинским добровольцем, что воевал в Украине", - сказал он.

По словам Семенченко, адвокаты планируют подавать апелляцию на это решение.

Как известно, в воскресенье 2 декабря МВД Грузии сообщило, что в Тбилиси были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии.

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что среди задержанных 2 декабря в г. Тбилиси (Грузия) украинцев был Семен Семенченко.

Позже он заявил, что информация о его задержании в Грузии - фейк.

Во время обысков в гостиничных номерах обнаружены пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса Грузии ( "Незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ").

В МВД сообщили, что граждане Украины прибыли в Грузию 27 ноября.

В воскресенье в столице Грузии Тбилиси на проспекте Руставели прошла массовая акция протеста, организованная объединенной оппозицией, с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

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Темы: Грузия оружие
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