СМИ: Закрытую часть заседания по делу Гандзюк записали скрытым оборудованием

С 29 по 30 ноября в Херсоне проходило выездное заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по делу об убийстве и.о. управделами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк, закрытую часть заседания записывали при помощи скрытого в зале оборудования.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет херсонский сайт "МОСТ".

"Закрытую часть заседания временной следственной комиссии парламента, которая заседала в здании Херсонской ОГА на прошлой неделе, записывали при помощи скрытого в зале оборудования", - утверждает издание, ссылаясь на источник из окружения главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

По словам собеседника "МОСТа", перед заседанием в зале было установлено оборудование, при помощи которого была записана вся закрытая часть заседания и эти записи все выходные изучали юристы.

"Отвечал за запись закрытой части заседания один из советников главы Херсонского облсовета, имеющий опыт работы в СБУ", - сказано в материале.

4 декабря стало известно, что в деле Гандзюк объявили подозрение еще одному человеку.

31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.

Верховная Рада создала комиссию для расследования нападений на Гандзюк и других активистов.

По данным активистов, нападение на Гандзюк заказал не один человек.

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