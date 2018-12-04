СМИ: Закрытую часть заседания по делу Гандзюк записали скрытым оборудованием
С 29 по 30 ноября в Херсоне проходило выездное заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по делу об убийстве и.о. управделами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк, закрытую часть заседания записывали при помощи скрытого в зале оборудования.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет херсонский сайт "МОСТ".
"Закрытую часть заседания временной следственной комиссии парламента, которая заседала в здании Херсонской ОГА на прошлой неделе, записывали при помощи скрытого в зале оборудования", - утверждает издание, ссылаясь на источник из окружения главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.
По словам собеседника "МОСТа", перед заседанием в зале было установлено оборудование, при помощи которого была записана вся закрытая часть заседания и эти записи все выходные изучали юристы.
"Отвечал за запись закрытой части заседания один из советников главы Херсонского облсовета, имеющий опыт работы в СБУ", - сказано в материале.
4 декабря стало известно, что в деле Гандзюк объявили подозрение еще одному человеку.
31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
Верховная Рада создала комиссию для расследования нападений на Гандзюк и других активистов.
По данным активистов, нападение на Гандзюк заказал не один человек.
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