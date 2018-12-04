Адвокат семьи Гандзюк: Луценко вредит следствию

Генеральный прокурор Юрий Луценко вредит следствию по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, раскрывая детали расследования.

Об этом рассказала адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская, сообщает "Громадське".

"Я вообще не считаю нормальным разглашать информацию, которую разглашает генеральный прокурор. Есть статья уголовного кодекса, которая собственно говорит, что нельзя этого делать", - сказала она.

Также Закревская отметила, что не понимает, как может следствие говорить об установлении всех фигурантов дела Гандзюк.

"Как можно говорить об уверенности следствия в чем-то, если нет даже первого шага - вручения подозрения и задержания человека", - подчеркнула она.

Закревская напомнила, что последний задержанный по этому делу - экс-помощник депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский. То есть, о задержании организаторов, которые, по словам Луценко, уже установили, речь не идет.

Кроме того, она рассказала, что об Алексее Левине, которого Луценко назвал подозреваемым по делу Гандзюк, было известно давно.

"И соответственно вопрос, почему его не задержала полиция непосредственно в тот момент, когда была установлена его причастность, а это было в августе сделано, когда были задержаны часть исполнителей. Я не понимаю, почему его не задержали до того, как он сбежал", - сказала она.

Председатель Временной следственной комиссии парламента по делу Гандзюк Борислав Береза также заявил, что не понимает, почему Луценко раскрывает данные следствия.

Вечером 3 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.

4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.

Нардеп Мустафа Найем позже сообщил, что новый подозреваемый Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко, 41 год) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, а сейчас находится в Доминикане.

31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.

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