Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники объяснили, почему не пустили российских журналисток

Среда, 5 декабря 2018, 12:48

В Государственной пограничной службе утверждают, что российские журналистки, которых не пустили в Украину, не подтвердили цель своего визита.

Об этом "Украинской правде" сообщил спикер ведомства Олег Слободян.

Речь идет про корреспондента российского телеканала "Дождь" Евгению Зобнину и главного редактора сайта "Такие дела" Анастасию Лотареву.

"Они едут в зону ООС, едут в область, где внедрено военное положение. При этом достаточно размыто понимали, чем они там будут заниматься, не имели ни аккредитации штаба ООС, ни подтверждения цели своего визита от какого-либо из уполномоченных государственных органов Украины", – объяснил представитель Госпогранслужбы.

На основании обобщенной информации пограничники отказали журналисткам в пересечении границы.

Слободян подтвердил, что у них были приглашения от общественных организаций, но подчеркнул, что такие документы могут помогать пограничникам, но не являются "отправной точкой для того, чтобы решение было принято".

"Журналистки не предоставили тех аргументов, которые бы убедили пограничников, что действительно они должны быть в зоне ООС, в области, где внедрено военное положение, и что действительно их работа в этом районе лежит в поле национальных интересов Украины", – уточнил Слободян.

Он не смог сообщить, действительно ли Лотаревой ставили вопрос о "Голодоморе, украинских моряках и Боинге", как она написала в Facebook.

"Если, допустим, в ходе разговора, пограничник ​​считает нужным задать этот вопрос, в этом нет ничего, что бы нарушало права или свободы гражданина... Задавались ли конкретно эти вопросы во время этого разговора, я подтвердить это не готов, потому что свидетелем разговора ни был", – объяснил спикер пограничной службы.

Слободян отметил, что с каждым гражданином из стран миграционного риска, в частности, России, пограничники общаются отдельно.

Обращают внимание, в том числе, и на женщин, потому что они "могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины".

"Это не означает, что все граждане Российской Федерации не могут пересечь границу Украины на въезд. За эти сутки более тысячи лиц-граждан российской федерации, пересекли благополучно границу и попали в Украину", – рассказал Слободян.

4 декабря российский телеканал "Дождь" заявил, что их журналистку не пустили в Украину.

Она якобы прилетела по приглашению правозащитного центра "Мемориал", Луганского областного правозащитного центра "Альтернатива" и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу. 

Главный редактор "Таки дела" Анастасия Лотарева также написала, что ее "депортируют" в Минск.

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением.

С 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряковв Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.

Читайте также: Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

9 изменений, которые уже произошли после введения военного положения

30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение

Соня Лукашова, для УП
Темы: Пограничная службаВоенное положениеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Пограничная служба
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Последние новости
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
Все новости...
Реклама: