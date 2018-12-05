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Украина созывает ядерные государства, чтобы остановить агрессию России

Среда, 5 декабря 2018, 15:11
Украина созывает ядерные государства, чтобы остановить агрессию России

Украина обратилась к подписантам Будапештского меморандума с требованием провести срочные консультации для обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"25 ноября 2018 Российская Федерация осуществила очередной акт вооруженной агрессии против Украины путем вооруженного нападения на корабли Военно-морских сил Украины в Черном море и Керченском проливе. Это дерзкое и коварное нападение является продолжением вооруженной агрессии против Украины, развязанной Российской Федерацией 20 февраля 2014 года", - говорится в заявлении.

Указывается, что 27 ноября Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-подписантов Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины.

Как известно, подписавшими Будапештского Меморандума является Великобритания, США и Россия.

Он был подписан в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

27 ноября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у России есть планы по захвату украинской территории от Мариуполя до Приднестровья и дальнейшего расчленения Украины.

26 ноября постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко заявил, что со стороны России исходит явная угроза вторжения в Украину и захвата ее городов Бердянск и Мариуполь.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.

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Темы: войнаРосcия
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