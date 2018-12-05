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В охране Порошенко назвали Гриценко лжецом и потролили его рекламу

Среда, 5 декабря 2018, 16:29
В охране Порошенко назвали Гриценко лжецом и потролили его рекламу

Управление государственной охраны заявляет, что руководитель Службы безопасности президента генерал-майор Юрий Федоров не причастен к нападению на лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе УГО в ответ на заявление Грищенко.

"Заявление Анатолия Гриценко о якобы причастности к нападению на него руководителя Службы безопасности президента Украины генерал-майора Юрия Федорова является откровенной ложью", - говорится в сообщении.

В ведомстве также потролили рекламу Гриценко.

"Очевидно, буква "Ч" на рекламных билбордах политика, который пытается приватизировать понятие "честность", на самом деле означает словосочетание "черный пиар"", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, в УГО обвинили Гриценко в том, что он не пошел воевать на фронт.

"Такие методы политической борьбы являются неприемлемыми и недостойными офицера. Даже если этот офицер во время войны России против Украины так и не нашел дороги в военкомат и переждал у себя на даче все шесть волн мобилизации", - подытожили в УГО.

Напомним, ранее Гриценко заявил, что главным организатором нападения на его соратников был руководитель личной охраны президента Петра Порошенко Юрий Федоров.

 
Как сообщалось, 28 ноября около 30 человек в масках напали на представителей партии "Гражданская позиция" в Одессе.

Гриценко возложил ответственность за нападение на него и его соратников на президента Петра Порошенко.

В партии "Блок Петра Порошенко" заявили, что требуют от правоохранительных органов скорейшего расследования хулиганских действий в отношении Гриценко, а его самого обвинили в черном пиаре.

30 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пятеро нападавших на Гриценко опознаны и задержаны Национальной полицией, а еще по 12 человекам будут приняты процессуальные решения.

В Генпрокуратуре отметили, что "по данным допроса возможных фигурантов драки установлено, что противоправные действия в отношении руководителя политической партии не связаны с его общественной деятельностью, как будущего кандидата в президенты Украины, а касаются возможных коррупционных связей, незаконного отчуждения имущества Министерства обороны и другой деятельности на должности руководителя указанного министерства".

Гриценко ранее объявил о намерении участвовать в президентских выборах в марте 2019 года.

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Журналисты программы "Схемы" ранее писали, что мэры городов Украины держат "частные армии" для защиты от активистов.

По данным издания, в Одессе коммунальное учреждение "Муниципальная варта" применяет силу к жителям города, которые проявляют свою активную гражданскую позицию.

Украинская правда

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Темы: ГриценкоПорошенкоУГО
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