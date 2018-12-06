УПЦ КП через неделю созовет свой собор

Архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата решили встретиться 13 декабря, чтобы подготовиться к Объединительному собору 15 декабря.

Такое решение владыки приняли на синоде УПЦ КП 6 декабря.

"Архиерейский собор должен рассмотреть итоги подготовительной работы к Объединительному собору и принять решение об Объединительном соборе 15 декабря 2018 года", - написал в Facebook руководитель информационного отдела УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

Отмечается, что во время собора относительно единой поместной автокефальной УПЦ, должны иметь право голоса только украинские иерархи - члены собора.

"Присутствие духовенства, монашества и мирян возможно только без решающего голоса", - говорится в постановлении собора УПЦ КП.

Также на соборе 13 декабря должны обсудить процедуру выдвижения кандидатур на предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ.

"Выдвижение кандидатур должно происходить по процедуре, которая будет утверждена собором и предусматривать, что каждый кандидат должен во время выдвижения получить открытую поддержку определенного процедурой числа членов собора", - сообщили в УКП КП.

Отмечается, что один член собора может выразить поддержку только одному кандидату, а общее количество кандидатур определится по итогам процедуры выдвижения.

Также в православной юрисдикции добавили, что объединительный собор будет состоять из представителей УПЦ КП, УАПЦ и иерархов от Московского патриархата в Украине.

Отмечается, что президиум собора должен включать представителей этих церквей, в частности - патриарха Филарета.

Итоги подготовки также должны представить на соборе УПЦ КП 13 декабря, который будет принимать по ним решения.

Также в УПЦ КП настаивают на том, чтобы после объединения каждый архиерей в дальнейшем возглавлял свою епархию и сохранил свой титул до момента объединения.

"А в будущем, в течение нескольких десятилетий, обычный постепенный процесс церковной жизни приведет к упорядочению территориальных границ епархий согласно традиционному каноническому порядку", - добавили в УПЦ КП.

Выступая на Форуме местного самоуправления в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что 15 декабря состоится объединительный собор, касающийся украинской автокефалии.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

Сейчас идут разговоры вокруг будущего предстоятеля объединенной украинской церкви. В частности, УАПЦ заявила, что не будет подавать кандидатуру на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви.

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что все епархии будут предлагать собственного кандидата, а на соборе объявят решение относительно будущего председателя.

29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.

Читайте также:

Праздник близится. Когда в Украине появится самостоятельная Церковь