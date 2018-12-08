В ФСБ заявили, что украинские корабли могли угрожать Керченскому мосту

В ФСБ РФ заявили, что закрытие Керченского пролива перед захватом военных судов Украины было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, в том числе, в отношении Крымского моста.

Об этом заявил на брифинге в субботу первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский, передает Интерфакс.

"В первую очередь, это было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале", - сказал он.

По словам Вольского, транспортно-технологическая схема в Керчь-Еникальском канале действует таким образом, что в районах ожидания скапливается большое количество судов, в том числе судов с опасными грузами.

"И всякое отклонение от тех правил, которые являются обязательными для всех судов (по переходу канала - ИФ), могут привезти к авариям, происшествиями и техногенным катастрофам", - заявил он.

Вольский добавил, что в день инцидента перехода через канал ожидали 166 гражданских судов.

Кроме того, он считает неправильным говорить о блокаде украинских морских портов на Азовском море со стороны России. "Никакой речи о так называемой блокаде украинских портов не идет. Никакой предвзятости или превышений полномочий не происходило", - сказал он.

Как сообщалось, 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российские пограничники захватили украинские корабли потому, что те "пошли в Керчь".

"Наши пограничники начали их вытеснять только потому, что они пошли в Керчь. Хотя при этом многократно публично говорили о том, что мост собираются взорвать. А что пограничникам было делать? На требования остановиться не подчиняются, начали удирать в нейтральные воды", - сказал Путин.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В конце концов, русские захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявлены обвинения в нарушении границы.

Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоци следственного изолятора "Матросская тишина".

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