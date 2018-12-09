На Яворивском полигоне резервист ранил из автомата военного

На Яворивском полигоне в субботу во время учебных стрельб солдат-резервист из автомата ранил военнослужащего.

Об этом сообщается в воскресенье на сайте Львовской ОГА.

По информации дежурной службы ГУ НП во Львовской области, происшествие случилось 8 декабря около 16:00 на территории "Международного центра миротворчества и безопасности" (территория Яворивского полигона).

"Во время учебных стрельб солдат-резервист 1983 года рождения при невыясненных обстоятельствах произвел выстрел из автомата АК, в результате которого причинил огнестрельное пулевое ранение нижней трети правой голени, с травматическим переломом нижней трети большеберцовой кости военнослужащему 1997 года рождения", - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что пострадавший госпитализирован в военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове. Обстоятельства происшествия устанавливаются.