За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены

В результате российских обстрелов за сутки 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 человек получили ранения; продолжается разбор завалов на месте попадания ракеты во Львове.

Источник: отчет ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 09:00

Детали: На Львовщине в результате удара крылатыми ракетами в г. Львове повреждено помещение здания критической инфраструктуры и многоквартирный жилой дом. По состоянию на 10:00 известно о 4 погибших и 34 раненых. Повреждения получили еще по меньшей мере 27 домов и более 50 автомобилей. Спасательные работы продолжаются.

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Черниговщина: за сутки - 6 обстрелов; под огнем - Новгород-Северский и Корюковский районы, россияне бьют из минометов, артиллерии, автоматического гранатомета. Всего зафиксировано 54 взрыва. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Сумская область: ночью и утром врагом осуществлено 3 обстрела. Обстреляны 3 территориальные громады - Краснопольская, Хотинская, Юнаковская. Предварительно - без последствий.

В среду в течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничья. Зафиксировано 279 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Середино-Будская, Хотинская громады.

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Краснопольская громада: осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами, а также зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы. В результате одного из артобстрелов повреждены десять легковых автомобилей, частный жилой дом.

Середино-Будская громада: осуществлен гранатометный обстрел, в результате чего повреждены 2 частных жилых дома, помещение продовольственного магазина.

Запорожская: за минувшие сутки российские войска совершили 76 обстрелов 14 населенных пунктов Запорожской области. Авиационный удар пришелся по Новодаровке, атаки БПЛА по Левадному и Ольговскому, 5 обстрелов из РСЗО по Новодаровке, Красному, Левадному, 68 артиллерийских обстрелов по Гуляйполю, Орехову, Левадному, Новодаровке, Малиновке, Преображенке, Малой Токмачке, Новопавловке, Белогорью и другим прифронтовым селам. Люди не пострадали. Зафиксировано разрушение 27 гражданских объектов: жилья, хозяйственных построек, автомобилей и другого имущества населения.

Днепропетровщина: в среду под ударом была Марганецкая громада. Агрессор накрыл ее артиллерийским огнем. Выпустил полдесятка снарядов.

Ночью агрессор трижды ударил по Никопольщине. Целился из тяжелой артиллерии по самому Никополю и Червоногригорьевской громаде. Обошлось без пострадавших. Повреждены частный дом, хозяйственные постройки, линия электропередач. Над областью защитники из ЧВК "Восток" сбили вражеский беспилотник.

Харьковщина: оккупанты нанесли авиационные удары в районе Плетеневки Чугуевского района. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы Гатища Чугуевского района, Ветеринарного Казачьей Лопани, Зеленого Харьковского района.

На Купянском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголевка, Моначиновка, Гусинка, Новомлинск и Кисловка.

В с. Казачья Лопань в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом, без пострадавших.

В г. Волчанск в результате обстрела военными РФ повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Получил ранения мужчина 54 лет, госпитализирован.

В г. Дергачи в результате минометного обстрела поврежден дом, без пострадавших.

Луганщина: россияне наступали севернее и южнее Сватово, пытаясь продвинуться в сторону Новоселовского и Новоегоровки. Эти вражеские попытки были остановлены нашими военными.

Белогоровку оккупанты атаковали с неба и артиллерии. Также обстрелам подверглось многострадальное Невское. За сутки противник совершил 98 обстрелов (480 снарядов).

Донецкая область: за прошедшие сутки рашисты обстреляли 12 населенных пунктов. Среди них: Дружковка, Константиновка, Торецк, Авдеевка, Курахово, пгт Ильинка, пгт Великая Новоселка, с.Соловьево, с.Новоселидовка, с.Волченко, с.Константиновка, с.Максимовка.

Повреждены 23 жилых дома (из них 2 - многоквартирных), здание Дружковской МВА, 7 гаражей, подстанция шахты "Центральная"

ПФ-6 Кв, 2 поля пшеницы 12 Га, админздание реабилитационного центра, магазин, гражданский автомобиль.

В Донецкой области за сутки: 5 раненых.

Николаевщина: за прошедшие сутки над областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 8 вражеских БПЛА.

Вчера в течение дня фиксировались вражеские артиллерийские и минометные обстрелы акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Также в среду вражеским обстрелам подвергся населенный пункт Куцурубской громады. Возник пожар сухой травы. Возгорание было оперативно ликвидировано. Без пострадавших.

В среду и сегодня ночью - вражеские артиллерийские обстрелы г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 84 обстрела (430 снарядов), из них по г. Херсон - 8 обстрелов (38 снарядов). Российские военные попали в районы 31 населенного пункта области.

Российская армия ударила по жилым домам в Белозерке. Известно о том, что пострадали шесть мирных людей. Травмы несовместимые с жизнью получил 58-летний мужчина, который находился в гараже. В самом доме произошел пожар. Также пострадал 10-летний мальчик и 56-летняя женщина.

В результате удара по еще одному дому легкие ранения получил 51-летний мужчина, а также две женщины, 70 и 41 год. Также противник совершил минометный обстрел с. Ивановка. Ранен 58-летний мужчина. Вследствие вражеского артиллерийского обстрела с.Садовое ранения получили две женщины, 52 и 57 лет.

Всего за сутки из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 (из них - 1 ребенок) получили ранения.



