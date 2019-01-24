Насиров просил вернуть паспорт, чтобы съездить в Давос в качестве кандидата

Защита экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова просила суд вернуть ему заграничный паспорт, чтобы он мог посетить Давос как кандидат в президенты Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Отмечается, что 23 января Шевченковский райсуд Киева продолжил рассмотрение по существу обвинительного акта в отношении Насирова.

"Стороной защиты в судебном заседании было подано ходатайство о возвращении обвиняемому паспорта для выезда за границу, мотивируя это "... приглашением для участия во Всемирном экономическом форме в г. Давосе, Швейцарской Конфедерации в качестве кандидата в Президенты Украины, общественного и политического лидера"", - говорится в сообщении.

В САП отметили, что защита не предоставила суду ни самого приглашения, ни данных о том, кто именно пригласил подсудимого в Давос, поэтому суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Отмечается, что по состоянию на 23 января прокуроры зачитали 435 из 774 страниц обвинительного акта.

Следующее судебное заседание назначено на 10:00 29 января.

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Напомним: