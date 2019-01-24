Насиров просил вернуть паспорт, чтобы съездить в Давос в качестве кандидата
Защита экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова просила суд вернуть ему заграничный паспорт, чтобы он мог посетить Давос как кандидат в президенты Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Отмечается, что 23 января Шевченковский райсуд Киева продолжил рассмотрение по существу обвинительного акта в отношении Насирова.
"Стороной защиты в судебном заседании было подано ходатайство о возвращении обвиняемому паспорта для выезда за границу, мотивируя это "... приглашением для участия во Всемирном экономическом форме в г. Давосе, Швейцарской Конфедерации в качестве кандидата в Президенты Украины, общественного и политического лидера"", - говорится в сообщении.
В САП отметили, что защита не предоставила суду ни самого приглашения, ни данных о том, кто именно пригласил подсудимого в Давос, поэтому суд в удовлетворении ходатайства отказал.
Отмечается, что по состоянию на 23 января прокуроры зачитали 435 из 774 страниц обвинительного акта.
Следующее судебное заседание назначено на 10:00 29 января.
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Напомним:
- 2 марта 2017 года детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении.
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Следствие считает, что Насиров течение 2015 – 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".
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8 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен, а 16 марта жена Насирова внесла за него залог.
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31 января 2018 Кабинет министров освободил отстраненного от своих обязанностей главы ГФС Романа Насирова.
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1 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности председателя ГФС и приказал выплатить ему компенсацию на сумму 184 тысячи гривен.
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Правительство планировало обжаловать это решение.
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16 января Насиров подал документы в ЦИК для регистрации его кандидатом в президенты.
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21 января ЦИК зарегистрировал Насирова кандидатом в президенты.
- Выборы президента состоятся 31 марта.