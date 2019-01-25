ГПУ заподозрила Жириновского в посягательстве на Украину
Генпрокуратура составила новое подозрение депутату Госдумы России Владимиру Жириновскому – в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Досудебное расследование установлено, что Жириновский, находясь на территории России, 20 февраля 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов и 23 февраля 2014 года во время митинга публично призывал присоединить территорию АР Крым и юго-восточных областей Украины к РФ.
В дальнейшем, 28 февраля 2014 года, находясь на территории Украины – в городах Симферополь и Севастополь, – Жириновский подстрекал жителей и чиновников совершить действия для незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины.
Кроме того, установлено, что Жириновский обращался к послу Польши с призывом провести на западе Украины "референдумы", как тот, который сепаратисты провели в Крыму, о передаче отдельных областей Украины в состав Польши.
Также Жириновский голосовал за принятие законов РФ о включении Крыма и Севастополя в Россию.
"Инкриминируемое Жириновскому преступление предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок от 7 до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним:
- 23 августа 2017 года ГПУ сообщила о подозрении депутату Госдумы России Жириновскому в финансировании боевиков "Л/ДНР".
- В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре провести заочное расследование в отношении Жириновского.
- В конце октября 2018 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы России, обвиняемых в финансировании терроризма.
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