Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ заподозрила Жириновского в посягательстве на Украину

Пятница, 25 января 2019, 10:55

Генпрокуратура составила новое подозрение депутату Госдумы России Владимиру Жириновскому – в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Досудебное расследование установлено, что Жириновский, находясь на территории России, 20 февраля 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов и 23 февраля 2014 года во время митинга публично призывал присоединить территорию АР Крым и юго-восточных областей Украины к РФ. 

В дальнейшем, 28 февраля 2014 года, находясь на территории Украины – в городах Симферополь и Севастополь, – Жириновский подстрекал жителей и чиновников совершить действия для незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины.

Кроме того, установлено, что Жириновский обращался к послу Польши с призывом провести на западе Украины "референдумы", как тот, который сепаратисты провели в Крыму, о передаче отдельных областей Украины в состав Польши.

Также Жириновский голосовал за принятие законов РФ о включении Крыма и Севастополя в Россию.

"Инкриминируемое Жириновскому преступление предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок от 7 до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураЖириновскийсепаратизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
Все новости...
Реклама: