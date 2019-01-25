ГПУ заподозрила Жириновского в посягательстве на Украину

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Пятница, 25 января 2019, 11:55

Генпрокуратура составила новое подозрение депутату Госдумы России Владимиру Жириновскому – в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Досудебное расследование установлено, что Жириновский, находясь на территории России, 20 февраля 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов и 23 февраля 2014 года во время митинга публично призывал присоединить территорию АР Крым и юго-восточных областей Украины к РФ. 

В дальнейшем, 28 февраля 2014 года, находясь на территории Украины – в городах Симферополь и Севастополь, – Жириновский подстрекал жителей и чиновников совершить действия для незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины.

Кроме того, установлено, что Жириновский обращался к послу Польши с призывом провести на западе Украины "референдумы", как тот, который сепаратисты провели в Крыму, о передаче отдельных областей Украины в состав Польши.

Также Жириновский голосовал за принятие законов РФ о включении Крыма и Севастополя в Россию.

"Инкриминируемое Жириновскому преступление предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок от 7 до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура Жириновский сепаратизм


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