Оккупанты дали бойцу украинского батальона 10,5 лет колонии

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Пятница, 25 января 2019, 14:04

Подконтрольный России Ленинский райсуд Крыма приговорил 24-летнего бойца украинского батальона Февзи Саганджи к 10,5 годам колонии.

Об этом сообщает СМИ оккупантов "Крыминформ" со ссылкой на так называемое ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Саганджи признали виновным "в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Украины". 

По версии российского следствия, житель Крыма Саганджи в январе 2016 года добровольно вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.

"Являясь членом указанного незаконного вооруженного формирования, поддерживая цели его создания (осуществление блокады Крыма со стороны украинской границы, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крымского полуострова в состав Украины), Февзи Саганджи с января 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона, пройдя курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки", – цитирует издание ФСБ.

Отмечается, что Саганджи вернулся в Крым в сентябре 2017 года, а в апреле 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ. 

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Темы: Крым суд оккупация крымские татары


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