Оккупанты дали бойцу украинского батальона 10,5 лет колонии
Подконтрольный России Ленинский райсуд Крыма приговорил 24-летнего бойца украинского батальона Февзи Саганджи к 10,5 годам колонии.
Об этом сообщает СМИ оккупантов "Крыминформ" со ссылкой на так называемое ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Саганджи признали виновным "в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Украины".
По версии российского следствия, житель Крыма Саганджи в январе 2016 года добровольно вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.
"Являясь членом указанного незаконного вооруженного формирования, поддерживая цели его создания (осуществление блокады Крыма со стороны украинской границы, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крымского полуострова в состав Украины), Февзи Саганджи с января 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона, пройдя курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки", – цитирует издание ФСБ.
Отмечается, что Саганджи вернулся в Крым в сентябре 2017 года, а в апреле 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ.
Напомним:
- 23 января в оккупированном Россией Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности РФ проводили обыски у двух крымчан, которые якобы являются "участниками незаконного украинского батальона имени Номана Челебиджихана".
- Позже РосСМИ сообщили, что ФСБ задержала в Крыму участника украинского батальона.
- После аннексии в Крыму российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".