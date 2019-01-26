Кризис в Венесуэле: Лукашенко выразил поддержку Мадуро

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "категорически не поддерживает внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства" и выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента, передает "Интерфакс-Украина".

"Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию ситуации в стране", - заявил Лукашенко в ходе телефонного разговора с Мадуро.

По его словам, белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в Венесуэле и сопереживает из-за очередного витка напряжения.

"Беларусь последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и Конституции страны", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним: