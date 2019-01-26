Кризис в Венесуэле: Лукашенко выразил поддержку Мадуро
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "категорически не поддерживает внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства" и выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента, передает "Интерфакс-Украина".
"Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию ситуации в стране", - заявил Лукашенко в ходе телефонного разговора с Мадуро.
По его словам, белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в Венесуэле и сопереживает из-за очередного витка напряжения.
"Беларусь последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и Конституции страны", - подчеркнул Лукашенко.
Напомним:
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- "Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .
- Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
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