Военный атташе Венесуэлы в США признал Гуаидо президентом

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Воскресенье, 27 января 2019, 03:47

Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о признании Хуана Гуаидо президентом страны.

Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня я говорю народу Венесуэлы, и особенно моим братьями в вооруженных силах страны, признать президента Хуана Гуайдо единственным законным президентом", - сказал полковник Хосе Луис Сильва в видеобращении, записанном в его кабинете в посольстве в Вашингтоне.

Сильва заявил агентству по телефону, что больше не признает Николаса Мадуро президентом и призвал к проведению свободных и справедливых выборов.

Гуайдо приветствовал Сильву в сообщении в Твиттере и призвал других последовать его примеру.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркиз заявил, что поступок Сильвы является примером того, "что роль военных состоит в том, чтобы защищать конституционный порядок, а не поддерживать диктаторов и репрессировать свой собственный народ".

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Темы: Венесуэла США


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