Военный атташе Венесуэлы в США признал Гуаидо президентом
Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о признании Хуана Гуаидо президентом страны.
Об этом сообщает Reuters.
"Сегодня я говорю народу Венесуэлы, и особенно моим братьями в вооруженных силах страны, признать президента Хуана Гуайдо единственным законным президентом", - сказал полковник Хосе Луис Сильва в видеобращении, записанном в его кабинете в посольстве в Вашингтоне.
Сильва заявил агентству по телефону, что больше не признает Николаса Мадуро президентом и призвал к проведению свободных и справедливых выборов.
Гуайдо приветствовал Сильву в сообщении в Твиттере и призвал других последовать его примеру.
Официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркиз заявил, что поступок Сильвы является примером того, "что роль военных состоит в том, чтобы защищать конституционный порядок, а не поддерживать диктаторов и репрессировать свой собственный народ".
Напоминаем:
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- "Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .
- Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- Европейский союз призвал как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве руководителя страны.
- Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании ООН отверг это требование.
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