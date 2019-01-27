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Нардепа от БПП ограбили на парковке под Киевом

Воскресенье, 27 января 2019, 11:22
Нардепа от БПП ограбили на парковке под Киевом
Владимир Куренной

Нардепа от БПП Владимира Куренного в субботу ограбили на парковке МегаМаркета в Ходосеевке Киевской области.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Практически у входа в МегаМаркет (я парковался, чтобы пойти за покупками) как будто из-под земли выскочил некто и молниеносно, разбив боковое стекло у пассажирского сидения, выхватил сумку, сел в машину и на глазах огромного количества людей, включая, кстати, и охрану МегаМаркета, умчался", - рассказал нардеп.

При этом сообщник грабителя пробил ножом заднее колесо машины депутата.

"К глубокому разочарованию этих отморозков, в сумке кроме лэптопа и моих документов, ничего не было. Ну ещё оправа для очков и телефон Нокиа 3310, а также лекарства", - рассказал Куренной.

Он также добавил, что в сумке было разрешение на пистолет, однако самого пистолета не было.

"Нужно признать, что полиция прибыла очень быстро. И буквально через каких-то пару часов мне сообщили, что документы и футляр с очками найдены. Воры их где-то выбросили", - добавил депутат.

При этом он добавил, что шесть лет назад на этой же парковке у него пытались угнать машину.

Напомним:

4 декабря 2018 года народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Куренной принял присягу в Верховной Раде.

Куренной зашел в Раду вместо депутата Ирины Фриз, которую назначили на должность министра по делам ветеранов.

Он уже был нардепом двух созывов.

Куренной с апреля 2015 года возглавлял департамент местного самоуправления и децентрализации Администрации президента.

В 90-х работал в редакции одесского издания, в 2005-2006 годах был заместителем городского председателя Исполнительного комитета Одесского горсовета.

В 2006-2007 был нардепом от Блока Юлии Тимошенко под № 95 в списке.

Перед этим возглавлял Одесский областной штаб БЮТ.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаБПП
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