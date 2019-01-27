Нардепа от БПП ограбили на парковке под Киевом
Нардепа от БПП Владимира Куренного в субботу ограбили на парковке МегаМаркета в Ходосеевке Киевской области.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Практически у входа в МегаМаркет (я парковался, чтобы пойти за покупками) как будто из-под земли выскочил некто и молниеносно, разбив боковое стекло у пассажирского сидения, выхватил сумку, сел в машину и на глазах огромного количества людей, включая, кстати, и охрану МегаМаркета, умчался", - рассказал нардеп.
При этом сообщник грабителя пробил ножом заднее колесо машины депутата.
"К глубокому разочарованию этих отморозков, в сумке кроме лэптопа и моих документов, ничего не было. Ну ещё оправа для очков и телефон Нокиа 3310, а также лекарства", - рассказал Куренной.
Он также добавил, что в сумке было разрешение на пистолет, однако самого пистолета не было.
"Нужно признать, что полиция прибыла очень быстро. И буквально через каких-то пару часов мне сообщили, что документы и футляр с очками найдены. Воры их где-то выбросили", - добавил депутат.
При этом он добавил, что шесть лет назад на этой же парковке у него пытались угнать машину.
Напомним:
4 декабря 2018 года народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Куренной принял присягу в Верховной Раде.
Куренной зашел в Раду вместо депутата Ирины Фриз, которую назначили на должность министра по делам ветеранов.
Он уже был нардепом двух созывов.
Куренной с апреля 2015 года возглавлял департамент местного самоуправления и децентрализации Администрации президента.
В 90-х работал в редакции одесского издания, в 2005-2006 годах был заместителем городского председателя Исполнительного комитета Одесского горсовета.
В 2006-2007 был нардепом от Блока Юлии Тимошенко под № 95 в списке.
Перед этим возглавлял Одесский областной штаб БЮТ.
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