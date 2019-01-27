Экс-соратника Саакашвили выдвинули кандидатом в президенты

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Воскресенье, 27 января 2019, 17:51

Партия "Воля" выдвинула внефракционного нардепа, члена совета партии Юрия Деревянко кандидатом в президенты Украины на очередных выборах 2019 года.

Соответствующее решение было принято 27 января на съезде "Воли", который состоялся в Киеве.

По сообщению пресс-службы партии, участие в съезде приняли 1100 человек.

"Программа Деревянко в экономике предусматривает: ликвидацию искусственных монополий и гражданский контроль над естественными монополиями, новую налоговую либеральную систему, снижение НДС до 15%, налоги на зарплату - не более 20%, сокращение количества разрешительных документов в 3-4 раза и численности госслужащих, введение моратория на проверки малого и среднего бизнеса до принятия нового налогового законодательства, 10% - единственное правило растаможки для всех авто, легализация всех видов предпринимательской деятельности, в т.ч. обращения криптовалюты с 0% ставкой налогообложения прибыли на 10 лет", - говорится в сообщении партии.

"Также Деревянко представил стратегию победы в войне, которая предусматривает: сильную экономику, боеспособную армию - не менее 5% ВВП направлять на профессиональную армию по стандартам НАТО, иметь резервную армию (мужчины 18-55 лет, которые ежегодно проходят двухнедельное обучение), комплексный план действий с участием международных партнеров, предусматривающий одновременную реализацию полицейской, военной миссий и финансирования восстановления разрушенных украинских территорий под контролем общей гражданской миссии", - отметили в пресс-службе.

Деревянко родился 7 мая 1973 г., имеет высшее образование, является нардепом ВР VIII созыва, членом партии "Воля", избранный в ВР по 87-му избирательному округу (Ивано-Франковская обл.).

Возглавляет подкомитет по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами госвласти и местного самоуправления Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 партии Саакашвили


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