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В Кремле заявили, что не отправляли бойцов для охраны Мадуро

Воскресенье, 27 января 2019, 21:56

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не отправляла в Венесуэлу 400 бойцов для поддержки президента Николаса Мадуро.   

Об этом, как сообщает российский "Интерфакс", Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Да нет, конечно", - ответил Песков на вопрос об отправке бойцов в Венесуэлу и добавил: "У страха глаза велики".

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что в Венесуэлу прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны Мадуро.

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Напомним, 

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Темы: ВенесуэлаРосcия
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