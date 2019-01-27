В Кремле заявили, что не отправляли бойцов для охраны Мадуро
Воскресенье, 27 января 2019, 21:56
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не отправляла в Венесуэлу 400 бойцов для поддержки президента Николаса Мадуро.
Об этом, как сообщает российский "Интерфакс", Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Да нет, конечно", - ответил Песков на вопрос об отправке бойцов в Венесуэлу и добавил: "У страха глаза велики".
Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что в Венесуэлу прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны Мадуро.
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Напомним,
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов, его поддержал президент США Дональд Трамп.
- После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна разрывает дипотношения с США.
- В свою очередь Гуайдо заявил, что Венесуэла сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- В ЕС, Канаде и других странах выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с Гуайдо.
- В МИД России обвинили Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключили вооруженное вмешательство извне.