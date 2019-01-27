В Кремле заявили, что не отправляли бойцов для охраны Мадуро

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Воскресенье, 27 января 2019, 22:56

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не отправляла в Венесуэлу 400 бойцов для поддержки президента Николаса Мадуро.   

Об этом, как сообщает российский "Интерфакс", Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Да нет, конечно", - ответил Песков на вопрос об отправке бойцов в Венесуэлу и добавил: "У страха глаза велики".

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что в Венесуэлу прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны Мадуро.

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Напомним, 

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Темы: Венесуэла Росcия


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