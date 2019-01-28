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Стало известно, как Порошенко готовят к выборам

Понедельник, 28 января 2019, 07:53
Стало известно, как Порошенко готовят к выборам

Подготовка президента Петра Порошенко к выборам проходит в избирательном штабе и в ситуативной комнате.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Сам себе президент. Как Порошенко идет на выборы и почему ищет поддержки Вакарчука".

Отмечается, что избирательный штаб Порошенко полноценно работает с начала декабря, им руководит первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук. Штаб отвечает исключительно за организационные вопросы кампании.

Региональными штабами неформально будут руководить председатели областных государственных администраций, но выборами в основном занимаются их первые заместители. В частности, в Киеве руководителем штаба планируют назначить депутата БПП из группы "Удар" Дмитрия Белоцерковца.

"Хотя на самом деле, по данным УП, избирательные проблемы в столице будет решать скандальный бизнесмен, экс-депутат "Партии регионов" Вадим Столар, которого называют "теневым мэром". Недавно журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как бизнесмен тайно заезжает во двор администрации президента", - говорится в статье.

Также подготовка к выборам проходит в ситуативной комнате Порошенко – там происходят креативные совещания, где обсуждают технологические идеи, нарабатывают тактику и корректируют стратегию кампании.

В состав этой комнаты входят всего 7 человек: президент, руководитель штаба Виталий Ковальчук, стратег Игорь Гринив, министр информационной политики Юрий Стець, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, спичрайтер Олег Медведев, а также директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

"По состоянию здоровья на этих выборах Стець работает в статусе советника, хотя в 2014-м курировал все медиа-направление президентской гонки. Теперь вместо него медийным образом Порошенко полностью занимается Медведев, который параллельно пишет тексты выступлений Петра Алексеевича", - говорится в статье.

Также отмечается, что к выборам совсем не привлечен глава АП Игорь Райнин, хотя в начале лета его еще приглашали на избирательные совещания.

Сейчас Райнин занимается только вопросами работы администрации.

"Президент отодвинул Райнина, потому что Игорь – это классический чиновник. Он прекрасно делает то, что ему говорят. Но выборы – это не о линейном видении ситуации, это очень творческая работа, которая заставляет думать и постоянно корректировать планы", - рассказал УП на условиях анонимности один из сотрудников АП.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: Порошенковыборы президента 2019
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