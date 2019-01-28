КИУ рассказал, как Россия вмешивается в выборы президента
Российская Федерация уже пытается повлиять на выборы президента через пропаганду по телевидению.
Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель во время международного круглого стола "Шотландско-украинский круглый стол по вопросам выборов и противодействия российской дезинформации", сообщает пресс-служба КИУ в Facebook.
По его словам, информационное вмешательство больше всего проявляется в вопросах распространения российского аналогового телевидения в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
"Кроме того, значительный процент граждан Украины имеет доступ к российскому телепродукту через спутниковое вещание. Сейчас российская пропагандистская машина пытается максимально использовать такую зависимость и существенно увеличивает процент тематики, связанной с украинскими выборами", - говорится в сообщении.
Также вполне реальной называют технологию информационных провокаций. Например, создание фейковых страниц областных и районных организаций политических партий и кандидатов для распространения недостоверной информации в преддверии выборов.
Кроме того, по мнению КИУ, есть риск финансовой поддержки украинских кандидатов со стороны граждан и компаний, связанных с РФ, и риск применения технологий силового характера – таких как псевдоминирование или попытки захвата избирательных участков.
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Напомним:
- Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты.
- 16 января стало известно, что социальная сеть Facebook ужесточит правила политической рекламы в Украине из-за выборов президента.
- Нацполиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства и открыла 8 уголовных производств.
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