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КИУ рассказал, как Россия вмешивается в выборы президента

Понедельник, 28 января 2019, 11:12

Российская Федерация уже пытается повлиять на выборы президента через пропаганду по телевидению.

Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель во время международного круглого стола "Шотландско-украинский круглый стол по вопросам выборов и противодействия российской дезинформации", сообщает пресс-служба КИУ в Facebook.

По его словам, информационное вмешательство больше всего проявляется в вопросах распространения российского аналогового телевидения в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

"Кроме того, значительный процент граждан Украины имеет доступ к российскому телепродукту через спутниковое вещание. Сейчас российская пропагандистская машина пытается максимально использовать такую ​​зависимость и существенно увеличивает процент тематики, связанной с украинскими выборами", - говорится в сообщении.

Также вполне реальной называют технологию информационных провокаций. Например, создание фейковых страниц областных и районных организаций политических партий и кандидатов для распространения недостоверной информации в преддверии выборов.

Кроме того, по мнению КИУ, есть риск финансовой поддержки украинских кандидатов со стороны граждан и компаний, связанных с РФ, и риск применения технологий силового характера – таких как псевдоминирование или попытки захвата избирательных участков.

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Напомним:

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019Росcияпропаганда
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