Адвокат заявил об исчезновении капитана судна "Норд"
Адвокат капитана рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко Максим Могильницкий заявляет об исчезновении свого подзащитного.
Об этом он написал в понедельник в Facebook, ссылаясь на слова родственников.
Могильницкий заявил, что связь с Горбенко пропала 26 января.
"По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", – пишет адвокат.
Могильницкий утверждает, что таким образом капитан "исчезает не впервые".
"Так, в апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна "Норд", задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя. Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные", – заявляет адвокат.
В то же время в пресс-службе СБУ "Украинской правде" в понедельник сообщили, что Горбенко не задерживали.
Напомним:
- 25 марта 2018 года корабль морской охраны украинских пограничниковзадержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.
- 30 марта суд арестовал судно "Норд".
- 2 апреля капитану "Норда" было объявлено подозрение в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".
- 11 апреля капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.
- Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, но с запретом ездить в Крым.
- Позже Горбенко разрешили ездить в аннексированный Крым.