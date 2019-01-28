Адвокат заявил об исчезновении капитана судна "Норд"
Адвокат капитана рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко Максим Могильницкий заявляет об исчезновении свого подзащитного.
Об этом он написал в понедельник в Facebook, ссылаясь на слова родственников.
Могильницкий заявил, что связь с Горбенко пропала 26 января.
"По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", – пишет адвокат.
Могильницкий утверждает, что таким образом капитан "исчезает не впервые".
"Так, в апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна "Норд", задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя. Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные", – заявляет адвокат.
В то же время в пресс-службе СБУ "Украинской правде" в понедельник сообщили, что Горбенко не задерживали.
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