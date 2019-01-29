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Вакарчук рассказал, поддержит ли кого-то из кандидатов в президенты

Вторник, 29 января 2019, 02:07
Вакарчук рассказал, поддержит ли кого-то из кандидатов в президенты

Солист группы "Океан Эльзы" певец Святослав Вакарчук отверг любую возможность даже начинать разговор о поддержке кого-то из кандидатов в президенты.

Об этом певец и общественный деятель рассказал в эфире ток-шоу "Игра в классику" с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK.

Он подчеркнул, что когда речь идет о большой цели, о настоящих изменениях, многое, приводящее к этим изменениям, вполне возможно.

"Но я исключаю сам факт того, что из-за каких-то политических "лакомств", из-за персональных амбиций или дивидендов, я мог бы даже начинать разговор о поддержке или нет (кого-то из кандидатов в президенты - ред). Это не вопрос собственных интересов, не вопрос, что будет с тобой, или кому ты поможешь. На кону гораздо больше - судьба государства", - отметил певец.

Кроме того, он предостерег журналистов, политиков и избирателей от легких схем и простых решений. Мол, выборы президента - это очень серьезное и ответственное дело.

"Кстати, по моему мнению, выборы парламента нужно рассматривать в комплексе. Я не думаю, что выборы президента сегодня в Украине можно рассматривать отдельно от выборов парламента. Ты же не можешь на шахматной доске расставить отдельно черные квадраты, а отдельно белые. Представьте, что одни - это следствие президентских выборов, а другие - парламентских", - отметил Вакарчук.

По его словам, последствия этих решений взаимодействующие. Поэтому, объясняет общественный деятель, сегодня важно дать возможность избирателю сделать осознанный выбор, а потом его защитить.

"Я имею в виду не только на избирательных участках и при пересчете голосов, а защитить политически. От этого тоже многое зависит. Не только новые люди в политике будут определять судьбу государства, но и возможность избирателя влиять на политику, политиков и их подотчетность людям", - пояснил певец.

Напоминаем:

  • Солист группы "Океан Эльзы" певец Святослав Вакарчук заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране.
  • Ранее народный депутат Мустафа Найем присоединился к инициативе "Совместно" по выдвижению единого кандидата на президентских выборах и заявил, что есть три ключевые фигуры, которые, сев за стол переговоров и договорившись о едином кандидате, могут изменить ход этих выборов - это Анатолий Гриценко, Андрей Садовый и Святослав Вакарчук.
  • По его мнению, Вакарчук, который сообщил, что не будет баллотироваться в президенты, может поддержать Андрея Садового или Анатолия Гриценко.
  • Очередные выборы президента состоятся 31 марта.
  • Президентская кампания стартовала 31 декабря.
  • Центральная избирательная комиссия будет принимать документы от кандидатов в президенты до 3 февраля включительно, чтобы зарегистрировать их до 8 февраля.
  • Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты.

Темы: Вакарчуквиборы
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