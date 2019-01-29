Кличко с австрийской больницы поддержал Порошенко
Мэр столицы Виталий Кличко записал видео в поддержку президента Петра Порошенко на выборах 2019 года прямо из больницы в Австрии.
Видео Кличко транслировали 29 января во время форума, на котором Порошенко заявил о намерении баллотироваться на второй срок.
"Мы должны воплотить те изменения, которые начали. Украина ни в коем случае не должна свернуть с европейского направления развития. Я поддерживаю выдвижение кандидатом на пост президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице", - сказал Кличко.
@Vitaliy_Klychko записав звернення з підтримкою Порошенка прямо з лікарні pic.twitter.com/hPKHRcDxDD— Roman Romaniuk (@romromaniuk) January 29, 2019
Накануне форума у Кличко случился рецидив старой травмы спины.
Мэр Киева находится на обследовании в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль.
О поддержке Порошенко во время форума также заявили представители действующей власти.
На мероприятие пришли митрополит Епифаний и политик Дмитрий Ярош, городской глава Днепра Борис Филатов, депутаты из группы "Воля народа" Ярослав Москаленко, Степан Ивахив и Сергей Мартыняк, издатель Иван Малкович, писатель Юрий Винничук, актриса Ирма Витовская, художник Александр Ройтбурд, премьер-министр Владимир Гройсман, глава Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, экс-президент Виктор Ющенко.
Также Ирина и Юрий Луценко, хотя генпрокурор, выступая, заявил, что не агитирует за кандидата, так как ему это запрещает закон.
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Напомним:
- Уже стали кандидатами 22 человека: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк
- Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
- 29 января во время форума действующий президент Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на второй срок.
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