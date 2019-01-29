Кличко с австрийской больницы поддержал Порошенко

Мэр столицы Виталий Кличко записал видео в поддержку президента Петра Порошенко на выборах 2019 года прямо из больницы в Австрии.

Видео Кличко транслировали 29 января во время форума, на котором Порошенко заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

"Мы должны воплотить те изменения, которые начали. Украина ни в коем случае не должна свернуть с европейского направления развития. Я поддерживаю выдвижение кандидатом на пост президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице", - сказал Кличко.

@Vitaliy_Klychko записав звернення з підтримкою Порошенка прямо з лікарні pic.twitter.com/hPKHRcDxDD — Roman Romaniuk (@romromaniuk) January 29, 2019

Накануне форума у ​​Кличко случился рецидив старой травмы спины.

Мэр Киева находится на обследовании в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль.

О поддержке Порошенко во время форума также заявили представители действующей власти.

На мероприятие пришли митрополит Епифаний и политик Дмитрий Ярош, городской глава Днепра Борис Филатов, депутаты из группы "Воля народа" Ярослав Москаленко, Степан Ивахив и Сергей Мартыняк, издатель Иван Малкович, писатель Юрий Винничук, актриса Ирма Витовская, художник Александр Ройтбурд, премьер-министр Владимир Гройсман, глава Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, экс-президент Виктор Ющенко.

Также Ирина и Юрий Луценко, хотя генпрокурор, выступая, заявил, что не агитирует за кандидата, так как ему это запрещает закон.

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Напомним: