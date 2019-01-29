Денисова: Гриб находится на грани жизни и смерти
Политзаключенный Павел Гриб требует немедленной операции на сердце, его состояние здоровья сверхкритическое.
Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, после обследований врачи диагностировали ряд серьезных болезней у Гриба.
"По имеющейся информации, "ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области", где содержится Павел, недооценивается критическое состояние парня и игнорируется наличие тяжелых заболеваний", - подчеркнула она.
Денисова добавила, что политзаключенного не обеспечивают полноценным медикаментозным лечением и это способствует обострению имеющихся болезней. Также, негативное влияние на его состояние здоровья ужесточают условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание.
Омбудсмен обратилась к дипломатическим представителям в Ростове-на-Дону и к главам международных организаций и попросила их способствовать предоставлению Павлу Грибу немедленной медицинской помощи.
Напомним:
- 18 января суд в Ростове-на-Дону проигнорировал заявление политзаключенного Павла Гриба о плохом самочувствии и не перенес заседание, как просил украинец.
- Ранее отец Павла Игорь Гриб сообщил, что состояние здоровья политзаключенного ухудшается, о чем свидетельствуют результаты обследования, Павел практически потерял зрение.
- 12 декабря в России Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела политзаключенного Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья.
- Украинца Павла Гриба похитили россияне 24 августа 2017 года на территории Беларуси.
- По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.
- ГПУ прокуратура составила сообщение о подозрении российскому следователю, который физическим и психологическим давлением заставил украинца оклеветать себя. В декабре 2018 года Интерпол по запросу России объявил в розыск 20-летнего гражданина Украины Стефана Капиноса, который является фигурантом дела Гриба.