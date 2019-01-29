Денисова: Гриб находится на грани жизни и смерти

Политзаключенный Павел Гриб требует немедленной операции на сердце, его состояние здоровья сверхкритическое.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, после обследований врачи диагностировали ряд серьезных болезней у Гриба.

"По имеющейся информации, "ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области", где содержится Павел, недооценивается критическое состояние парня и игнорируется наличие тяжелых заболеваний", - подчеркнула она.

Денисова добавила, что политзаключенного не обеспечивают полноценным медикаментозным лечением и это способствует обострению имеющихся болезней. Также, негативное влияние на его состояние здоровья ужесточают условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание.

Омбудсмен обратилась к дипломатическим представителям в Ростове-на-Дону и к главам международных организаций и попросила их способствовать предоставлению Павлу Грибу немедленной медицинской помощи.

Напомним: