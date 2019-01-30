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Исчезновение капитана судна "Норд": полиция открыла уголовное производство

Среда, 30 января 2019, 11:50

Полиция разыскивает капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, об исчезновении которого стало известно накануне.

Об этом сообщил "Украинской правде" в среду спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" (стандартная процедура в таких случаях -ред.) с дополнительной квалификацией - "пропавший без вести". Ищем", - сказал он.

Тракало добавил, что производство открыли по заявлению брата Горбенко, который обратился в полицию и сообщил об исчезновении родственника.

Напомним:

  • Адвокат капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко Максим Могильницкий заявил об исчезновении своего подзащитного.
  • Могильницкий заявил, что связь с Горбенко исчезла 26 января.
  • В пресс-службе СБУ "Украинской правде" сообщили, что Горбенко не задерживали.
  • Следствие объявило капитану рыболовного судна "Норд" Владимиру Горбенко подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
  • Кроме этого Горбенко сообщено о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.
  • 25 марта 2018 года корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Валентина Романенко, УП
Темы: полиция
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