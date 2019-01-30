Исчезновение капитана судна "Норд": полиция открыла уголовное производство

Полиция разыскивает капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, об исчезновении которого стало известно накануне.

Об этом сообщил "Украинской правде" в среду спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" (стандартная процедура в таких случаях -ред.) с дополнительной квалификацией - "пропавший без вести". Ищем", - сказал он.

Тракало добавил, что производство открыли по заявлению брата Горбенко, который обратился в полицию и сообщил об исчезновении родственника.

Напомним: