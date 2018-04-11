Капитану "Норда" выдвинули новое подозрение

Капитану керченского судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Сообщили о новом подозрении. Сегодня суд будет избирать меру пресечения", - сказала она.

Подозрение объявили по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

"Сегодня состоится суд. Время еще не определено. Но предварительно сообщили, что Горбенко будет присутствовать на заседании", - сказала Тихончик.

10 апреля капитан "Норда" вышел под залог и поехал к врачу.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.



В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.