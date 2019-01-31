Россия транзитом отправила Мадуро самолет с деньгами – СМИ
В Венесуэлу из России транзитом через Дубай и Марокко прилетел грузовой Boeing, который привез отстраненному президенту Николасу Мадуро контейнеры с наличными долларами.
Об этом удалось выяснить источникам "Новой газеты".
Сообщается, что 29 января из российского аэропорта Boeing 757 направился в Объединенные Арабские Эмираты и совершил посадку в Дубае, а оттуда отправился в Венесуэлу, совершив две промежуточные посадки.
В полдень 30 января борт совершил посадку в аэропорту Каракаса.
Источники издания в Дубае утверждают, что российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка ОАЭ.
"Из самолета было выгружено золото, а загружены контейнеры с наличными долларами", - сообщают в издании.
В СМИ утверждают, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.
Предположительно, что это венесуэльское золото загружалось в Boeing 757 в московском аэропорту Внуково 18 и 28 января.
После чего, золото доставили в Дубай и продали за наличные средства. Рыночная цена 30 тонн золота составляет примерно 1,2 млрд долларов.
Сообщается, что за последнюю декаду это уже второй рейс Boeing 757 в Каракас.
В частности 18–19 января самолет совершил рейс по маршруту Москва — Дубай — Агадир (Марокко) — Каракас.
Напомним:
- 29 января сообщалось, что из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы вылетел самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами.
- Позже парламент Венесуэлы заявил, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада, Украина и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
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