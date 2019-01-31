Россия транзитом отправила Мадуро самолет с деньгами – СМИ

В Венесуэлу из России транзитом через Дубай и Марокко прилетел грузовой Boeing, который привез отстраненному президенту Николасу Мадуро контейнеры с наличными долларами.

Об этом удалось выяснить источникам "Новой газеты".

Сообщается, что 29 января из российского аэропорта Boeing 757 направился в Объединенные Арабские Эмираты и совершил посадку в Дубае, а оттуда отправился в Венесуэлу, совершив две промежуточные посадки.

Борт совершил рейс: Москва — Дубай — Касабланка — Эспаргос — Каракас

В полдень 30 января борт совершил посадку в аэропорту Каракаса.

Источники издания в Дубае утверждают, что российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка ОАЭ.

"Из самолета было выгружено золото, а загружены контейнеры с наличными долларами", - сообщают в издании.

В СМИ утверждают, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.

Снимок борта изнутри

Предположительно, что это венесуэльское золото загружалось в Boeing 757 в московском аэропорту Внуково 18 и 28 января.

После чего, золото доставили в Дубай и продали за наличные средства. Рыночная цена 30 тонн золота составляет примерно 1,2 млрд долларов.

Сообщается, что за последнюю декаду это уже второй рейс Boeing 757 в Каракас.

Boeing 757

В частности 18–19 января самолет совершил рейс по маршруту Москва — Дубай — Агадир (Марокко) — Каракас.

Напомним: