Парламент Венесуэлы: В Москву пытались вывезти 20 тонн золота
Национальная ассамблея Венесуэлы, которая находится в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, заявляет, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.
Об этом сообщает страничка парламента в Twitter.
"Мы получили информацию от чиновников Центрального банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собирались вывезти не менее 20 тонн золота, и мы требуем от Центрального банка Венесуэлы подробностей о том, что происходит. Это не золото Каликсто Ортеги (глава Центробанка – ред.), а золото венесуэльского народа", - говорится в сообщении.
.@JoseAGuerra | "Nos llega información de funcionarios del BCV: llegó un avión desde Moscú, en el cual se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro. Exigimos al BCV detalles de lo que está pasando. Ese oro no es de Calixto Ortega, es del pueblo venezolano". #AsambleaVE— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 29, 2019
Напоминаем:
- 29 января сообщалось, что из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы вылетел самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами.
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- Европейский союз призвал как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве руководителя страны.
- Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании ООН отверг это требование.
- Мадуро отклонил ультиматум ЕС по организации новых выборов в течение 8 дней.
- Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о признании Хуана Гуаидо президентом страны.
- В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.