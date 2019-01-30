Парламент Венесуэлы: В Москву пытались вывезти 20 тонн золота

Национальная ассамблея Венесуэлы, которая находится в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, заявляет, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.

Об этом сообщает страничка парламента в Twitter.

"Мы получили информацию от чиновников Центрального банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собирались вывезти не менее 20 тонн золота, и мы требуем от Центрального банка Венесуэлы подробностей о том, что происходит. Это не золото Каликсто Ортеги (глава Центробанка – ред.), а золото венесуэльского народа", - говорится в сообщении.

.@JoseAGuerra | "Nos llega información de funcionarios del BCV: llegó un avión desde Moscú, en el cual se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro. Exigimos al BCV detalles de lo que está pasando. Ese oro no es de Calixto Ortega, es del pueblo venezolano". #AsambleaVE — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 29, 2019

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