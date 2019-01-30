Парламент Венесуэлы: В Москву пытались вывезти 20 тонн золота

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Среда, 30 января 2019, 09:29

Национальная ассамблея Венесуэлы, которая находится в оппозиции к президенту Николасу Мадуро,  заявляет, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.

Об этом сообщает страничка парламента в Twitter.

"Мы получили информацию от чиновников Центрального банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собирались вывезти не менее 20 тонн золота, и мы требуем от Центрального банка Венесуэлы подробностей о том, что происходит. Это не золото Каликсто Ортеги (глава Центробанка – ред.), а золото венесуэльского народа", - говорится в сообщении.

 

Напоминаем:

Украинская правда

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Темы: Венесуэла Росcия


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