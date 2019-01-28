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СМИ: Из Москвы в Венесуэлу вылетел пустой самолет

Понедельник, 28 января 2019, 23:43

Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы вылетел самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами.

Об этом пишет "Новая газета"

Сообщается, что это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines. Авиакомпания, специализирующаяся на чартерныхтуристических маршрутах,раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу.

По информации издания, вылетевший в Каракас борт в этот же день утром вернулся из Таиланда и отправился в новый рейс, заправившись под завязку и взяв на борт два экипажа (видимо, планируется перелет без отдыха в аэропорту прибытия).

По данным Flightradar24, российский "Боинг" должен прибыть в Каракас в 20.00 по местному времени.

 

Журналисты пытались связаться с авиакомпанией, пока ответа нет. Российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу. Групповые туры в страну не продают уже давно.

По информации газеты, на борту самолета, вылетевшего из "Внуково" в Каракас, пассажиров не было.

Своими планами вывезти из страны несколько сот россиян пока не делился и МИД России.

Напоминаем:

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Темы: ВенесуэлаРосcия
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