Похищенный фигурант дела об убийстве Вороненкова умер от ран – росСМИ
В России правоохранительные органы задержали двух человек, подозреваемых в похищении украинского криминального авторитета Юрия Василенко, фигуранта дела об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в марте 2017 года в Киеве.
Об этом сообщает 1 февраля издание "Росбалт", ссылаясь на источник.
Причем, по данным собеседника издания, самого гангстера нет в живых – он скончался от ранения, полученного при нападении.
Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, бандиты должны были доставить "авторитета" к весомой фигуре в криминальном мире – на беседу, от которой он уклонялся.
Однако Василенко на улице попытался оказать сопротивление. В ходе борьбы в него выстрелили из пистолета ТТ. На месте был обнаружен фрагмент кости, что указывало на серьезность ранения "авторитета".
Чтобы найти злоумышленников, понадобилось больше двух недель. А 31 января оперативники при поддержке спецназа провели ряд операций, в Москве и в Курске были задержаны двое участников нападения.
"На допросах они валят вину на подельников, которые еще не пойманы. Всячески уменьшают свою роль в преступлении. О судьбе Василенко пока вразумительно не говорят. По оперативным данным, его нет в живых. Он скончался от полученного ранения. Но тело пока не найдено", — рассказал собеседник "Росбалта".
Отмечается, что задержанными оказались члены одной из преступных группировок Курской области, которые в какой-то момент были близки к Василенко. В частности, один из нападавших, по оперативным данным, ранее мог принимать участие в убийстве Евгения Жилина.
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Напомним:
- Уроженец Харькова Юрий Василенко, имеющий двойное гражданство - РФ и Украины был ранен и похищен 10 января в Москве.
- Украинская прокуратура называла Василенко соучастником убийства Вороненкова.
- Дениса Вороненкова убили выстрелом в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийцу Павла Паршова ранил охранник бывшего российского депутата – и он скончался в больнице.
- У убийцы Вороненкова был сообщник – Ярослав Левенец, который с 2012 года находится в розыске за экономические преступления.
- Александр Лось, по версии следствия, был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера.
- Ярослав Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер. Его задержали 16 июля 2017 года.
- В сентябре 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории России и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, в основном, граждане Украины".
- Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин России Владимир Тюрин– бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск в Украине.