У Порошенко прокомментировали увольнение Аласании

В Администрации президента заявили, что Петр Порошенко поддерживает Общественное вещание, комментируя увольнение председателя его правления Зураба Аласании.

Об этом сообщает "Детектор медиа".

"Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться президентом", – сказали в пресс-службе АП.

В то же время, издание не приводит комментариев, которые бы касались конкретно Аласании.

Напомним: