У Порошенко прокомментировали увольнение Аласании
Комментируя расторжение контракта с Зурабом Аласанией, в Администрации президента только заявили, что Петр Порошенко поддерживает Общественное вещание.
В ответ на просьбу "Украинской правды" прокомментировать увольнение Аласании с должности главы правления "Суспільного мовлення" в АП сослались на публикацию "Детектор медиа".
"Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться президентом", – говорится в комментарии.
В то же время, издание не приводит ни слова о непосредственно Аласании.
Ранее на обращение УП Администрация Порошенко отсылала к постам в Facebook членов наблюдательного совета НСТУ.
Напомним:
- 31 января Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания.
- В Наблюдательном совете НОТУ не объяснили причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
- Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
- Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
- Позже стало известно, что в наблюдательном совете НСТУ обвиняют Аласанию, в частности, то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.
- Независимые журналисты различных украинских СМИ назвали увольнение Аласании проявлением цензуры и объявили о создании движения против цензуры.