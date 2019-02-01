У Порошенко прокомментировали увольнение Аласании

Комментируя расторжение контракта с Зурабом Аласанией, в Администрации президента только заявили, что Петр Порошенко поддерживает Общественное вещание.

В ответ на просьбу "Украинской правды" прокомментировать увольнение Аласании с должности главы правления "Суспільного мовлення" в АП сослались на публикацию "Детектор медиа".

"Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться президентом", – говорится в комментарии.

В то же время, издание не приводит ни слова о непосредственно Аласании.

Ранее на обращение УП Администрация Порошенко отсылала к постам в Facebook членов наблюдательного совета НСТУ.

Напомним: