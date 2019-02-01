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У Порошенко прокомментировали увольнение Аласании

Пятница, 1 февраля 2019, 15:53
У Порошенко прокомментировали увольнение Аласании

Комментируя расторжение контракта с Зурабом Аласанией, в Администрации президента только заявили, что Петр Порошенко поддерживает Общественное вещание.

В ответ на просьбу "Украинской правды" прокомментировать увольнение Аласании с должности главы правления "Суспільного мовлення" в АП сослались на публикацию "Детектор медиа".

"Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться президентом", – говорится в комментарии.

В то же время, издание не приводит ни слова о непосредственно Аласании.

Ранее на обращение УП Администрация Порошенко отсылала к постам в Facebook членов наблюдательного совета НСТУ.

Напомним:

  • 31 января Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания.
  • В Наблюдательном совете НОТУ не объяснили причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
  • Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
  • Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
  • Позже стало известно, что в наблюдательном совете НСТУ обвиняют Аласанию, в частности, то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.
  • Независимые журналисты различных украинских СМИ назвали увольнение Аласании проявлением цензуры и объявили о создании движения против цензуры.

Темы: СМИПорошенко
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