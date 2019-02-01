У Порошенко прокомментировали увольнение Аласании
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Пятница, 1 февраля 2019, 16:53
В Администрации президента заявили, что Петр Порошенко поддерживает Общественное вещание, комментируя увольнение председателя его правления Зураба Аласании.
Об этом сообщает "Детектор медиа".
"Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться президентом", – сказали в пресс-службе АП.
В то же время, издание не приводит комментариев, которые бы касались конкретно Аласании.
Напомним:
- Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
- В Наблюдательном совете НОТУ не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
- Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
- Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
- Позже стало известно, что в наблюдательном совете НСТУ обвиняют Аласанию, в частности, то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.
- Независимые журналисты различных украинских СМИ назвали увольнение Аласании проявлением цензуры и объявили о создании движения против цензуры.
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