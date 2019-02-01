У Порошенко прокомментировали увольнение Аласании

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Пятница, 1 февраля 2019, 16:53

В Администрации президента заявили, что Петр Порошенко поддерживает Общественное вещание, комментируя увольнение председателя его правления Зураба Аласании.

Об этом сообщает "Детектор медиа".

"Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться президентом", – сказали в пресс-службе АП.

В то же время, издание не приводит комментариев, которые бы касались конкретно Аласании.

Напомним:

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Темы: СМИ Порошенко


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