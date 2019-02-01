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Увольнение Аласании: журналисты создают движение против цензуры

Пятница, 1 февраля 2019, 14:09
Увольнение Аласании: журналисты создают движение против цензуры

Независимые журналисты различных украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжения контракта с главой правления Общественного вещания Зурабом Аласанией.

В открытом письме журналисты объявили о создании неформального сообщества.

Заявление независимых журналистов относительно ситуации вокруг общественного вещателя

Мы, нижеподписавшиеся, считаем действия Наблюдательного совета Общественного телевидения прямым проявлением цензуры и чрезвычайно опасным прецедентом для страны.

Мы осознаем, что к полномочиям Наблюдательного совета общественного вещателя относится, в том числе, досрочное прекращение контракта с председателем НСТУ при некоторых обстоятельствах. Однако увольнение Зураба Аласании 31 января 2019 года было осуществлено непрозрачным, тайным голосованием с очевидным нарушением процедуры, духа закона об общественном вещании, функций независимого Наблюдательного совета и здравого смысла. Оно неприемлемо.

Опубликованная часть претензий к Аласании, к сожалению, не оставляет сомнений в том, что это решение является политическим и было принято в угоду власти. Никакие ошибки, которые мог допускать Аласания и его команда в работе, не оправдывают его увольнение в горячее и ответственное политическое время, за 2 месяца до президентских выборов.

Мы считаем голосование Наблюдательного совета отвратительным проявлением трусости и подхалимства.

Мы требуем немедленной отмены результатов голосования и отставки нынешнего состава Наблюдательного совета, который своими действиями поставил под угрозу реформу общественного вещания в стране и создал опасный прецедент увольнения руководителя независимого института по политическим мотивам.

Учитывая новые вызовы заявляем о создании неформального сообщества независимых журналистов под названием Инициатива "34". (Именно 34 статья Конституции Украины гарантирует каждому право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений).

Решение принято в ответ на увольнение Аласании с должности председателя правления Общественного вещателя, а также является реакцией на ряд других событий и процессов в медиа среде, в частности, вмешательство владельцев СМИ в редакционную политику, продажу медиа активов давнему врагу свободы слова Виктору Медведчуку, кибербуллинг, информационную закрытость власти, безнаказанность за препятствование журналистской работе и тому подобное.

В новое объединение входят независимые журналисты, в частности – участники известного движения "Стоп цензуре", и имеет целью противодействовать тем же вызовам, которые были актуальны для медиа-сообщества при президентстве Януковича, когда было образовано движение "Стоп цензуре".

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
  • В Наблюдательном совете НОТУ не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
  • Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
  • Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
  • Впоследствии член Наблюдательного совета НОТУ Александр Павличенко, комментируя голосование за отстранение Аласании, заявил, что так и не понял, на каком основании этот вопрос внесли в повестку дня.
  • Позже стало известно, что в наблюдательном совете НСТУ обвиняют Аласанию, в частности, то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИцензура
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