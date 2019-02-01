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Климкин об отставке Аласании: за 2 месяца до выборов - это ни в какие ворота

Пятница, 1 февраля 2019, 17:00

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании должен озвучить свои претензии к Зурабу Аласании, за чью отставку с должности председателя правления Общественного вещания она проголосовала.

Об этом он пишет 1 февраля в Facebook.

Климкин отметил, что знает Аласанию как классного журналиста и настоящего патриота.

"Рулить UA: Общественное вещание, наверное, непросто. У нас случались дружеские дискуссии. В частности, по языкам национальных меньшинств в контексте регионального вещания... Наши мнения могли расходиться, но разговор всегда была дружественным и с большим уважением к позиции собеседника", - говорит министр .

Реагируя на ситуацию с расторжением контракта с Аласанией, Климкин отмечает:

"Я не знаю, какие у Наблюдательного совета вопросы к Зурабу, но они, по меньшей мере, должны быть озвучены. А также должны стать предметом общественного обсуждения, как, собственно, и должно быть при "общественном" вещании".

"А вообще, подобная ситуация за два месяца до выборов - это, простите, ни в какие ворота не лезет", - резюмирует глава МИД.

Напомним:

  • 31 января Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания.
  • В Наблюдательном совете НОТУ не объяснили причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который пообещали опубликовать примерно через неделю.
  • Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
  • Позже стало известно, что в наблюдательном совете НСТУ обвиняют Аласанию, в частности, то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.
  • Независимые журналисты различных украинских СМИ назвали увольнение Аласании проявлением цензуры и объявили о создании движения против цензуры.
  • Комментируя расторжение контракта с Зурабом Аласанией, в Администрации президента только заявили, что Петр Порошенко поддерживает Общественное вещание.

Украинская правда
Темы: телевидение
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