Климкин об отставке Аласании: за 2 месяца до выборов - это ни в какие ворота

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании должен озвучить свои претензии к Зурабу Аласании, за чью отставку с должности председателя правления Общественного вещания она проголосовала.

Об этом он пишет 1 февраля в Facebook.

Климкин отметил, что знает Аласанию как классного журналиста и настоящего патриота.

"Рулить UA: Общественное вещание, наверное, непросто. У нас случались дружеские дискуссии. В частности, по языкам национальных меньшинств в контексте регионального вещания... Наши мнения могли расходиться, но разговор всегда была дружественным и с большим уважением к позиции собеседника", - говорит министр .

Реагируя на ситуацию с расторжением контракта с Аласанией, Климкин отмечает:

"Я не знаю, какие у Наблюдательного совета вопросы к Зурабу, но они, по меньшей мере, должны быть озвучены. А также должны стать предметом общественного обсуждения, как, собственно, и должно быть при "общественном" вещании".

"А вообще, подобная ситуация за два месяца до выборов - это, простите, ни в какие ворота не лезет", - резюмирует глава МИД.

Напомним: