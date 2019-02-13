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Гриценко об объединении с Садовым: До конца февраля вопрос открытый

Среда, 13 февраля 2019, 15:43

Кандидаты в президенты Анатолий Гриценко и Андрей Садовый постоянно общаются по поводу возможного объединения накануне выборов и не имеют конфликтов между собой.

Об этом в программе Drozdov сказал Анатолий Гриценко, передает пресс-служба партии "Гражданская позиция".

"У нас был разговор с Садовым, как, исходя из нынешней ситуации, двум командам сделать, чтобы был победный вариант и на президентских, и на парламентских, и на местных выборах, чтобы изменить страну. Мы в контакте, конфликтов между нами нет", - цитирует пресс-служба Гриценко.

По его словам, во время разговора с Садовым предложил ему в конце февраля, учитывая поддержку, чтобы кто-то снял свою кандидатуру в пользу другого.

"Я сказал: если мы видим, что у вас реальный шанс победить, а у меня нет, я не буду лежачим полицейским. Если наоборот, то давайте наоборот. Тогда это будет честно. Мы ищем решения, до конца февраля это вопрос открытый", - сказал Гриценко.

Он отметил, что последовательность и ответственность за страну должны побуждать их обоих и других вернуться к поиску победной истории.

Гриценко добавил, что еще в поисках "победного формата", но процесс идет.

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Напомним:

  • Ранее кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко призвал к объединению других потенциальных кандидатов Святослава Вакарчука, Андрея Садового, Романа Бессмертного, Николая Катеринчука, Николая Томенко, партию "Сила людей".
  • Сообщалось также, что внефракционный нардеп, лидер общественного союза "Гражданское движение Хвыля" Виктор Чумак поддержал Анатолия Гриценко, как кандидата в президенты.
  • Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что не планирует перед президентскими выборами объединяться с другими демократическими силами.

Украинская правда
Темы: ГриценкоСадовыйвыборы президента 2019
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