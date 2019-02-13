Гриценко об объединении с Садовым: До конца февраля вопрос открытый
Кандидаты в президенты Анатолий Гриценко и Андрей Садовый постоянно общаются по поводу возможного объединения накануне выборов и не имеют конфликтов между собой.
Об этом в программе Drozdov сказал Анатолий Гриценко, передает пресс-служба партии "Гражданская позиция".
"У нас был разговор с Садовым, как, исходя из нынешней ситуации, двум командам сделать, чтобы был победный вариант и на президентских, и на парламентских, и на местных выборах, чтобы изменить страну. Мы в контакте, конфликтов между нами нет", - цитирует пресс-служба Гриценко.
По его словам, во время разговора с Садовым предложил ему в конце февраля, учитывая поддержку, чтобы кто-то снял свою кандидатуру в пользу другого.
"Я сказал: если мы видим, что у вас реальный шанс победить, а у меня нет, я не буду лежачим полицейским. Если наоборот, то давайте наоборот. Тогда это будет честно. Мы ищем решения, до конца февраля это вопрос открытый", - сказал Гриценко.
Он отметил, что последовательность и ответственность за страну должны побуждать их обоих и других вернуться к поиску победной истории.
Гриценко добавил, что еще в поисках "победного формата", но процесс идет.
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Напомним:
- Ранее кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко призвал к объединению других потенциальных кандидатов Святослава Вакарчука, Андрея Садового, Романа Бессмертного, Николая Катеринчука, Николая Томенко, партию "Сила людей".
- Сообщалось также, что внефракционный нардеп, лидер общественного союза "Гражданское движение Хвыля" Виктор Чумак поддержал Анатолия Гриценко, как кандидата в президенты.
- Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что не планирует перед президентскими выборами объединяться с другими демократическими силами.
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